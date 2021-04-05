Парламент Вьетнама избрал президентом Нгуен Суан Фука, который ранее был премьером

Национальное собрание Вьетнама избрало президентом страны Нгуен Суан Фука, говорится в сообщении на сайте правительства. С 2016 года он занимал пост премьера. Его поддержали 97,5% представителей парламента.

Новому президенту 67 лет. До назначения главой правительства он занимал посты заместителя премьера (2011–2016) и руководителя аппарата правительства (2007–2011). До этого был депутатом Национального собрания. Владеет русским и английским языками.

Нгуен Суан Фука сменил на посту президента генерального секретаря Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Он заступил в должность в 2018 году после смерти президента Чан Дай Куанга, который должен был возглавлять государство в 2016–2021 годах.