«Яндекс» встал на сборку

«Яндекс» получил 19% в капитале крупного производителя телевизоров «Квант» под залог корпоративного займа. Вендор уже сотрудничает с компанией и устанавливает ее сервисы на Smart TV. Если доля в компании перейдет «Яндексу», он сможет контролировать процесс сборки телевизоров со своей платформой, считают эксперты. В перспективе актив позволит интернет-компании запустить новые продукты и укрепиться на рынке Smart TV.

“Ъ” обнаружил, что «Яндекс» получил в залог долю в ООО «Квант», занимающемся сборкой и производством телевизоров. Залогодателем выступил единственный владелец и гендиректор компании Михаил Етонов, договор заключен 25 марта, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

OOO «Квант» зарегистрировано в июне 2016 года в Москве. Специализируется на производстве телевизоров и компонентов для российских и иностранных компаний, в частности Dexp, Supra, Xiaomi и др., следует из информации на сайте. Партнерами выступают «Ситилинк», DNS, «М.Видео-Эльдорадо», Merlion и «Яндекс». Производственные мощности расположены в Зеленограде и Воронеже. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Кванта» в 2019 году составила 5,75 млрд руб.

«Квант» получил корпоративный заем в рамках партнерства с «Яндексом», обеспечение составило 19% доли компании, уточнил “Ъ” Михаил Етонов. Он пояснил, что «Квант» среди прочего выпускает материнские платы для Smart TV, куда загружается в том числе ПО «Яндекса». В интернет-компании подтвердили, что дали корпоративный заем партнеру. В 2020 году «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи смарт-телевизоров под маркой Novex с прошивкой от «Яндекса», выпускал их «Квант», сообщало CNews.

По оценке J’son & Partners Consulting в 2019 году в России парк Smart TV составил 25,5 млн устройств. К 2023 году, по прогнозу агентства, общее количество используемых в РФ умных телевизоров достигнет 41,3 млн устройств. В целом телевизоры, которые собирает «Квант», занимают около 25–30% российского рынка, рассказал источник в одном из крупных дистрибуторов электроники. По его словам, компания планирует расширять производство на фоне роста спроса, который стимулировал переход на цифровое ТВ.

Раньше «Квант» собирал недорогие телевизоры с небольшой диагональю, отмечает руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков. В 2019 году завод, по его словам, собрал 700–800 тыс. таких устройств, но в 2020 году — только 300 тыс., поскольку спрос на них снизился: «Все желающие сменить устройства, сделали это в 2019 году, поэтому "Ситилинк", DNS, "М.Видео-Эльдорадо" стали размещать меньше заказов».

В 2019 году компания нашла нового заказчика — Xiaomi Smart TV, который хочет укрепиться на российском рынке, и купила сборочную линию для диагоналей уже среднего размера более чем за 10 млн руб., рассказывает господин Сурков. За 2020 год, по его словам, собрали 60–70 тыс. телевизоров Xiaomi со Smart TV для DNS, и объемы будут расти: «Xiaomi сейчас наиболее интересный бренд для "Яндекса" с точки зрения продвижения его сервисов в Smart TV, поэтому компания могла дать заем "Кванту" как раз под новую сборочную линию». Также, добавляет эксперт, деньги нужны были на закупку лицензий. Общий размер займа мог составить несколько сотен миллионов рублей, полагает он. В Xiaomi не ответили на запрос “Ъ”.

В случае невыплаты займа доля «Кванта» перейдет «Яндексу», отмечает директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Он допускает, что получение доли в предприятии и есть цель «Яндекса»: это позволило бы контролировать сборку и последующую логистику. «Яндекс» планирует выпустить новый продукт для Smart TV, отмечает источник, знакомый с планами компании. Прошлой осенью стало известно (см. “Ъ” от 10 сентября 2020 года), что «Яндекс» собирается выпустить ТВ-приставку с поддержкой собственной медиаплатформы.

Анастасия Гаврилюк, Дмитрий Шестоперов, Арина Барабанова