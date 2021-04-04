Бывший гендиректор КамАЗа Николай Бех умер на 76-м году жизни

Генеральный директор КамАЗа в 1987-1997 годах Николай Бех умер накануне около 23:00, сообщает корпоративный сайт автозавода. Как следует из сообщения, 2 января господин Бех отметил 75-летие.

Он родился в Житомирской области, окончил Киевский политехнический институт по специальности «автоматизация и комплексная механизация литейного производства», высшие курсы Академии генштаба и Международную академию бизнеса в ФРГ, доктор технических наук.

На КамАЗ он попал в 1980 году переводом с ВАЗа, где был главным инженером. Сначала он возглавил литейный завод КамАЗа. В 1984 году Николай Бех возглавил строящийся тракторный завод в Елабуге, а в 1987 году – ПО «КамАЗ». В 1991 году под его руководством КамАЗ был реорганизован в акционерное общество. В январе 1997 года Николай Бех покинул пост гендиректора и в течение полутора лет возглавлял совет директоров компании.

В этот период он стал советником мэра Москвы по промышленной политике. Впоследствии был гендиректором ОАО «Московская управляющая финансовая компания», старшим вице-президентом «Сибура», председателем совета директоров ОАО «Курганмашзавод». На последней основной должности, в 2003-2006 годах, Николай Бех являлся президентом санкт-петербургской энергомашиностроительной компании «Звезда-Энергетика».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"