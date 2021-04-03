Личные данные более 500 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

На хакерском форуме выложили номера телефонов и личные данные сотен миллионов пользователей Facebook, сообщает Insider. Данные включают личную информацию более 533 млн пользователей соцсети из 106 стран.

Среди них более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн о пользователях в Великобритании и 6 млн о пользователях в Индии. Данные включают в себя номера их телефонов, идентификационные данные Facebook, полные имена, места и даты рождения, биографические данные, а в некоторых случаях — адреса электронной почты.

«База данных такого размера, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются ею для атак с применением социальной инженерии или попыток взлома»,— прокомментировал технический директор фирмы Hudson Rock Элон Гэл. Facebook сразу не ответил на запрос о комментарии.

В конце прошлого года «Лаборатория Касперского» рассказала об основных киберугрозах 2021 года. В числе опасных трендов эксперты назвали APT-атаки (advanced persistent threat, APT — атака на определенную цель) и, в частности, покупку APT-группами ресурсов для взлома у других злоумышленников.

По данным исследователей GReAT, в 2020 году выявили большое количество целевых атак программ-вымогателей, когда преступники проникали в систему с помощью не узкоспециализированного вредоносного ПО. Зачастую такое ПО было связано с подпольными интернет-магазинами, где продают похищенные учетные данные.