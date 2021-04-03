В Краснодаре на месте «скобяных рядов» предлагают построить ТЦ

В Краснодаре на месте снесенных «скобяных рядов», расположенных в границах улиц им. Калинина, им. Кирова, Октябрьской, им. Буденного, предлагают построить торговый центр (ТЦ). Об этом написал сегодня, 3 апреля 2021 года, глава города Евгений Первышов в своем телеграм-канале после встречи с собственниками торговых объектов, которые остались на месте «скобяного рынка».

«Есть идея — по периметру "кубика" сделать современный торговый комплекс. А внутри пересадочный узел для муниципального транспорта — троллейбусов и автобусов», — рассказал господин Первышов.

По словам мэра, идея нашла отклик среди предпринимателей.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, летом 2020 года завершился снос «скобяных рядов» в центре Краснодара. На месте бывшего рынка между улицами Калинина, Кирова, Октябрьской и Буденного демонтировали 212 строения.

Наталья Решетняк