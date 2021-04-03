В Ярославской области от коронавируса скончался один человек и 89 заболели

В Ярославской области за последние сутки произошла одна смерть от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 89 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 80 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 3 апреля всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 36363 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 34656 человек выздоровели. 486 пациентов, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов