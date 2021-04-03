Кубанский «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» открывает представительство в Воронеже

1 июня 2021 года АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» открывает торговое представительство в Воронеже, сообщает заместитель генерального директора по торговле Владимир Ямщиков. Это будет девятый по счету филиал компании.

По словам господина Ямщикова, на первом этапе планируется оценить обстановку на новом рынке, создать конкуренцию и познакомить покупателей с брендом, далее «Агрокомплекс» намерен развивать полноценное присутствие.

В компании отмечают, что открытие представительства в Воронеже экономически обоснованно, но регион нельзя назвать простым для освоения из-за присутствия крупных игроков на рынке молочной и мясной продукции.

В настоящий момент филиалы «Агрокомплекса» работают в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Пятигорске, Ростове, Сочи и Москве, а также в Крыму. В планах дальнейшего развития — открытие филиалов в Астрахани и Волгограде.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, чистая прибыль АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в 2020 году составила 2,67 млрд руб. Это 62,8% больше, чем годом ранее, следует из годовой бухгалтерской отчетности компании.

Наталья Решетняк