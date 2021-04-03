Храм Святой Татианы еще помучается

Мосгорнаследие приостановило ремонтные работы в храме Святой Мученицы Татианы на Моховой улице напротив Кремля. Инспекция обнаружила, что облицовка белокаменного цоколя объекта культурного наследия федерального уровня ведется «известняковыми плитами на армирующую электросварную сетку». В Мосгорнаследии “Ъ” заявили, что ищут виновных в несогласованной реконструкции бывшего домового храма Московского университета, им может грозить штраф до 5 млн руб. Ремонт в корпусах МГУ на Воробьевых горах с демонтажем деревянных кафедр ранее вызвал скандал, но в Мосгорнаследии заверяли, что все работы ведутся по проектной документации.

О приостановке ремонтных работ в здании храма Мученицы Татианы Мосгорнаследие сообщило в ответ на запрос “Ъ”. 30 марта телеграм-канал «Архитектурные излишества» опубликовал несколько фотографий исторического здания на Моховой улице, фасад которого рабочие закрывают крупными плитами молочного цвета, похожими на керамогранит. Речь идет об объекте, который в федеральном реестре объектов культурного наследия значится как «Бывшая Университетская церковь». Здание построено в 1833–1836 годах по проекту архитектора Евгения Тюрина. В домовом храме Московского университета отпевали, например, писателя Николая Гоголя.

В Мосгорнаследии сообщили “Ъ”, что 30 марта на объекте побывал инспектор ведомства, который обнаружил «проведение работ по облицовке белокаменного цоколя известняковыми плитами на армирующую электросварную сетку». «Разрешительная документация на проведение указанных работ департаментом не выдавалась»,— уточнили в ведомстве.

Настоятель храма Мученицы Татианы отец Владимир (Вигилянский) сообщил “Ъ”, что приход арендует здание у МГУ, который и занимается ремонтом особняка. При этом священнослужитель дал понять, что с помощью известняковых плит рабочие хотели защитить здание от выхлопных газов с Моховой улицы. «На протяжении десятилетий весь известняк, на котором стоит храм, ими съедается»,— сказал отец Владимир, заверив, что для сооружения «защитного каркаса» решили подобрать «максимально похожий известняк».

В Мосгорнаследии сказали, что намерены привлечь виновных в несогласованном ремонте к административной ответственности. По ст. 7.13 КоАП РФ о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия должностным лицам грозит штраф от 20 тыс. до 400 тыс. руб., а юридических лицам — от 200 тыс. до 5 млн руб. Отметим, что в предписании Мосгорнаследия о приостановке работ говорится, что документы были направлены администрации МГУ и неназванному подрядчику.

Главный инженер МГУ Виктор Грачев передал “Ъ” через пресс-службу вуза такое объяснение происшедшего. По договору на ремонт цоколя с подрядчиком работы в здании храма должны были закончиться до конца января 2021 года, до этого же срока, уверяет инженер, действовали разрешения Мосгорнаследия. «Подрядчик не успел выполнить весь объем работ в срок, подал документы на продление разрешения, но получил отказ»,— сказал господин Грачев, добавив, что сейчас ремонтники «устраняют замечания» ведомства «для получения нового разрешения». Почему МГУ или его подрядчик решили облицевать белокаменный фасад плиткой, в вузе не пояснили.

Ранее ремонт в корпусах МГУ на Воробьевых горах спровоцировал скандал. Студенты и сотрудники вуза создали петицию (собрала более 30 тыс. подписей) против «варварских работ» и «погромов» в Большой биологической аудитории и других помещениях биофака МГУ, а также в здании мехмата вуза. В частности, авторы петиции жаловались на демонтаж исторических кафедр из дуба и бука, а также других элементов интерьера в аудиториях, которые входят в предмет охраны МГУ как объекта культурного наследия. Представители вуза, в свою очередь, поясняли, что в помещениях проведут ремонт изношенного более чем на 70% пола, реставрацию исторической мебели и светильников, а все работы согласованы с Мосгорнаследием. В столичном ведомстве подтверждали, что капремонт согласован с Мосгорнаследием и все работы идут в соответствии с проектной документацией.

Александр Воронов