Экс-главе ГИБДД Нижнего Тагила Чернову предъявили обвинение в превышении полномочий

Экс-главе ГИБДД Нижнего Тагила Анатолию Чернову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), пишет АН «Между строк».

Напомним, в октябре прошлого года господин Чернов был задержан сотрудниками региональной ФСБ, однако после допроса отпущен без предъявления обвинений. Сообщалось, что вместе с ним были задержаны его четверо подчиненных. По данным АН «Между строк», сейчас в деле фигурирует трое из них.

Ранее сообщалось, что причиной внимания ФСБ к Анатолию Чернову мог стать инцидент с Владимиром Базилевичем, сыном вице-спикера гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича. Якобы он был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выяснили, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, однако по каким-то причинам был отпущен.

Подробнее об этом — в материале «Глава ГИБДД заинтересовал ФСБ».