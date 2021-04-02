Британский фунт показал лучшую динамику с 2015 года благодаря вакцинации населения

По итогам первого квартала курс фунта стерлингов по отношению к евро вырос на 4,8%, что для британской валюты стало лучшей динамикой с 2015 года. Опрошенные Reuters аналитики объясняют это оптимизмом инвесторов в отношении британской экономики и бизнеса, которые восстанавливаются благодаря массовой вакцинации местного населения от COVID-19. Данные по промышленному производству и рынку труда в Великобритании показывают существенный рост заказов и найма сотрудников рекордными с 2014 года темпами.

«Поступающие из Великобритании экономические данные превосходят ожидания,— отмечает аналитик валютного рынка банка MUFG Ли Хардман.— Мы не исключаем, что такая динамика может продолжиться и в следующем квартале».

По данным опроса Британской торговой палаты, 55% ее членов ожидают роста оборота в ближайшие 12 месяцев. «По отношению к доллару фунт еще может оставаться довольно слабым в нынешних условиях,— считает старший валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.— Но по отношению к другим основным валютам G10, таким как юань, иена или евро, поддержка фунту будет весьма ощутимой».

Евгений Хвостик