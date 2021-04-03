На норвежского вундеркинда началась охота

На футбольном рынке началась гонка за право приобрести летом у дортмундской «Боруссии» один из ценнейших на сегодня активов — 20-летнего норвежского вундеркинда Эрлинга Холанна. По сути, уже подтвержден факт переговоров с ним «Барселоны» и «Реала», но в борьбе за Холанна, чей трансфер может войти в список крупнейших в истории, наверняка примут участие еще несколько клубов.

Вчера в числе наиболее громких тем, касающихся европейского футбола, оказалась тема будущего Эрлинга Холанна, выступающего за дормундскую «Боруссию». Ее обсуждение спровоцировала информация о том, что агент Мино Райола, представляющий интересы форварда, встретился с президентами «Барселоны» и «Реала» Жоаном Лапортой и Флорентино Пересом. Об этом сообщили все ведущие испанские, а также многие зарубежные медиаресурсы. Собственно, скрыть факт переговоров было трудно: фотографы засняли Райолу вместе с отцом игрока Альфом Инге Холанном в аэропорту Барселоны.

Известный эксперт по испанскому футболу Гиллем Балаге в разговоре с BBC предположил, что каталонский клуб вообще намеренно допустил утечку информации о встрече. По его мнению, для недавно избранного первым лицом клуба Жоана Лапорты эти действия являются в том числе имиджевым шагом. Его цель — показать, что «Барселона», чьи финансовые проблемы превратились уже в достояние гласности, все равно «борется за лучших из лучших» и что она готова компенсировать возможную потерю Лионеля Месси новым гением. Дело в том, что у шестикратного обладателя «Золотого мяча» после окончания сезона истекает срок действия контракта с каталонцами.

Что касается «Реала», то Гиллем Балаге считает, что для него Эрлинг Холанн — скорее «запасной» вариант. Приоритетным является француз Килиан Мбаппе из ПСЖ, но парижане могут его не отпустить.

Также эксперт отметил, что «Барселоной» и «Реалом» перечень клубов, охотящихся за Холанном, не ограничивается. В гонке участвуют еще несколько, в частности, «Манчестер Сити», который собирается расстаться с аргентинцем Серхио Агуэро. Мино Райола, комментируя перспективы своего норвежского клиента, ранее сказал, что приобрести его способны «максимум десять клубов».

В колоссальном спросе со стороны грандов на Эрлинга Холанна нет ничего удивительного. Он — один из безусловных героев нынешнего сезона. Холанн в 20 лет демонстрирует удивительную результативность. Он забил за «Боруссию» 21 мяч в первенстве Германии и десять — в Лиге чемпионов. Причем в континентальном турнире он провел всего шесть матчей. И это во многом благодаря Холанну, сделавшему по дублю в каждой из двух игр, «Боруссия» прошла в 1/8 финала «Севилью». Они позволили норвежцу установить рекорд главного еврокубка: ему быстрее всех в истории — за 14 встреч — удалось добраться до отметки в 20 забитых в нем голов.

Основная интрига заключается в том, во сколько обойдется Эрлинг Холанн покупателю. По версии Transfermarkt, его актуальная стоимость — €110 млн. Однако большинство источников склоняются к тому, что, учитывая ажиотаж вокруг норвежца, цена трансфера будет значительно выше. Они ориентируются скорее на свежую оценку компании CIES Football Observatory, сотрудничающей с Международной федерацией футбола (FIFA). Стоимость Эрлинга Холанна, по ее данным, располагается в диапазоне от €150 млн до €200 млн. Иными словами, аналитики компании не исключают, что переход Холанна в рейтинге наиболее дорогих окажется рядом с возглавляющим его приобретением ПСЖ у «Барселоны» за €222 млн в 2017 году бразильца Неймара.

Алексей Доспехов