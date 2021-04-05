Пассивные фонды для активных инвесторов

В 2020 году на фоне всевозможных ограничений и ухода на удаленку произошел расцвет биржевых паевых фондов (БПИФ). За год объем привлечений в такие фонды достиг 60 млрд руб., а их активы превысили 85 млрд руб. Новый продукт пришелся по душе физическим лицам, которые из-за карантинных ограничений активно осваивали цифровые услуги и продукты. В ближайшие годы БПИФы могут занять до половины всего рынка розничных фондов, чему будет способствовать активный приток средств с брокерских счетов и за счет индексных открытых ПИФов.

Биржевое ускорение

Самым быстрорастущим направлением рынка коллективных инвестиций в 2020 году стал сегмент биржевых паевых фондов. Чистый приток средств в них составил 61 млрд руб.— в четыре с половиной раза больше, чем за предыдущий год. За год стоимость чистых активов БПИФов выросла более значительно — с 16,9 млрд до 85,5 млрд руб. В конце 2020 года на Московской бирже торговались паи 39 фондов — почти в два раза больше, чем в конце 2019-го.

Высокие объемы вложений в БПИФы обеспечили в первую очередь частные инвесторы. По последним доступным данным ЦБ, на конец сентября 2020 года общее число пайщиков таких фондов составило 0,8 млн человек, тогда как годом ранее их было лишь около 30 тыс. Столь массовому притоку клиентов способствовала популяризация фондового рынка, которую проводили банки и брокерские компании. По данным Московской биржи, за минувший год было открыто почти 5 млн уникальных брокерских счетов, а общее их количество приблизилось к 9 млн. «Мы видели рекордные показатели по открытию брокерских счетов, это подстегнуло интерес к биржевым фондам»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Биржевые фонды привлекают частных инвесторов рядом преимуществ перед открытыми ПИФами. Во-первых, паи БПИФов можно приобрести и продать через дистанционные каналы продаж, личные кабинеты и мобильные приложения, роль которых в период действия карантинных ограничений заметно выросла. Во-вторых, ликвидность таких фондов заметно выше, чем у ОПИФ, паи которых торгуются на бирже.

В связи с тем что стратегии БПИФов повторяют динамику фондовых или товарных индексов, структура таких вложений прозрачна. К тому же эти фонды в основном пассивного управления, а значит, вознаграждение управляющей компании будет невысоким, что немаловажно в периоды низких ставок и растущей инфляции.

Выбор по рынку

На российском рынке инвесторам доступны БПИФы на все основные классы активов: российские и иностранные акции, облигации и еврооблигации, золото. В прошлом году появились и экзотические для нашего рынка стратегии, удовлетворяющие требованиям ответственного инвестирования, а «Альфа-Капитал» запустил два активно управляемых фонда — на российские акции и облигации.

Самой широко представленной категорией фондов стали БПИФы, ориентированные на зарубежные активы: акции высокотехнологичных или информационных компаний, рынки развитых и развивающихся стран. В феврале 2021 года на Московской бирже торговалось 13 таких фондов, стоимость чистых активов (СЧА) которых превышала 24 млрд руб. Российских фондов акций было вдвое меньше — шесть с СЧА около 13 млрд руб. При выборе стратегий управляющие компании исходили из рыночной конъюнктуры. В прошлом году на фоне пандемии именно высокотехнологичные компании чувствовали себя лучше всего, что отразилось в высоком спросе частников на данные фонды. «В конце 2020 года мы поддержали тренд на инвестиции в китайский рынок и запустили соответствующий БПИФ. Китайская экономика в последние годы показывала опережающий рост, поэтому БПИФ пользуется высоким спросом у инвесторов: всего за три месяца его активы уже превысили 2,8 млрд руб.»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Вместе с тем самой востребованной категорий БПИФов остаются облигационные, ориентированные на рублевые долговые обязательства. По оценкам “Ъ”, на восемь подобных БПИФов приходится 47 млрд руб.— более 40% всего рынка биржевых фондов. «Облигационные фонды продолжают оставаться одним из основных вариантов консервативного размещения денежных средств на рынке коллективных инвестиций. Здесь ситуация по БПИФам аналогична ситуации по открытым фондам»,— отмечает Владимир Потапов. По словам начальника департамента анализа рынков и развития инвестиционных продуктов «Газпромбанк — Управление активами» Бориса Попова, акции достаточно ликвидны и у обычного инвестора нет больших проблем, чтобы их купить в необходимых пропорциях и объемах. В случае облигаций ситуация сложнее. «Разница между ценой спроса и ценой предложения на покупку облигаций зачастую шире, чем спрэд по паям БПИФов, а в случае с еврооблигациями играет роль еще и размер минимального лота»,— поясняет господин Попов.

Попытки разнообразия

Пока российский рынок БПИФов по разнообразию существенно уступает международным рынкам. По оценкам ETFGI, всего в мире существует свыше 8,7 тыс. пассивно управляемых фондов с активами $8,3 трлн. За рубежом торгуются ETF не только на индексы облигаций и акций, но и на разнообразные товарные активы, недвижимость, а также нестандартные индексы. По мнению Виктора Барка, в рамках действующего регулирования на рынке много свободных ниш для развития. В частности, совсем недавно стали появляться дивидендные биржевые фонды. «Скоро появится больше аналогов существующих открытых фондов на золото, другие активы и индексы»,— отмечает он.

Однако развитие сегмента ограничено рядом факторов. «У российских управляющих меньше регуляторных возможностей для предложения релевантной линейки БПИФов. Например, полностью отсутствует возможность делать БПИФы с синтетической репликацией»,— отмечает гендиректор «Райффайзен Капитала» Ольга Сумина. Расширению продуктового предложения мешает и низкая ликвидность базовых активов. По словам исполнительного директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Василия Илларионова, для БПИФов недвижимости нет сформированного ликвидного стандартизированного рынка на уровне базового актива.

Вместе с тем, согласно опросу участников рынка, все они намерены расширить существующую линейку фондов, хотя и воздерживаются от раскрытия деталей планов. «Альфа-Капитал» собирается до конца года запустить еще пять-шесть БПИФов. Участники рынка ожидают появления на нем и новых игроков. Однако, по мнению директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, возможное количество новых локальных игроков будет небольшим: «Практически все крупные УК уже запустили такой продукт, а для небольших УК такой проект гораздо сложнее к запуску, чем ОПИФ, из-за высоких инфраструктурных расходов на этапе, пока у фонда еще небольшая СЧА».

В 2021 году участники рынка не исключают обновления рекордных результатов 2020-го. По мнению Виктора Барка, при благоприятной конъюнктуре суммарные привлечения в БПИФы могут составить 150 млрд руб., что в два с половиной раза выше результата минувшего года. «Объемы рынка БПИФов будут расти опережающими темпами не только за счет новых денег, но и за счет перераспределения существующих активов на брокерских счетах»,— отмечает Василий Илларионов. В таких условиях доля активов биржевых фондов может за два-три года вырасти с текущих 13% до 50%, не исключает Виктор Барк. Чему будет способствовать перераспределение активов в рамках индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) ДУ. В прошлом году, по данным НАУФОР, доля вложения в БПИФы таких ИИС выросла с 9,8% до 36,5%.

По мнению Виталия Исакова, будет происходить и частичное замещение ОПИФов БПИФами. «В первую очередь это может коснуться индексных фонды, а также ПИФов со слабыми долгосрочными результатами»,— отмечает господин Исаков. Впрочем, управляющие не ждут массового вытеснения с рынка открытых фондов. «У ОПИФов и БПИФов разный клиентский сегмент: БПИФы выбирают более опытные инвесторы, способные самостоятельно принимать инвестиционные решения, поэтому сильного замещения мы не ожидаем. В пользу данной точки зрения говорит и международная практика, где присутствуют и mutual funds, и ETF одновременно»,— отмечает Ольга Сумина. К тому же ОПИФы сохраняют важное преимущество по сравнению с БПИФами — возможность обмена паевых фондов внутри одной УК без прерывания сроков отсчета налоговой льготы (три года). «Этот процесс дает инвестору возможность гибко и эффективно изменять аллокацию в своем портфеле между классами активов и валютами в ответ на изменение личных обстоятельств или рыночной конъюнктуры»,— отмечает господин Исаков.

В ожидании Запада

В амбициозных планах управляющих по развитию данного вида фондов могут произойти коррективы в связи с послаблениями регулирования допуска на российский рынок западных ETF. В марте Банк России опубликовал изменения в положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам». В случае вступления указания в силу российские биржи смогут допускать ценные бумаги ETF к организованным торгам без договора листинга при соблюдении уже действующих требований Закона о рынке ценных бумаг. «Перечень индексов, которым должны будут следовать ETF для включения в список российской биржи, в настоящее время прорабатывается. Он будет включать в себя в том числе фондовые индексы, в которые разрешено инвестировать активы НПФ»,— отметили в пресс-службе ЦБ.

На российском рынке уже обращаются 16 иностранных ETF, специально созданных для обращения в России. «Действующие правила допуска иностранных ETF на российский организованный рынок исключают неспонсируемый, то есть без согласия самого ETF, допуск»,— отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Планируемый допуск неспонсируемых ETF может создать серьезную конкуренцию в первую очередь в части инвестирования в зарубежные рынки, так как российские БПИФы не могут повторять состав и структуру активов любого торгуемого за рубежом ETF. «Столкнувшись с регуляторным арбитражем, российские управляющие компании будут уступать ETF в конкуренции или будут вынуждены создавать их за рубежом по иностранным, более удобным правилам, чтобы предлагать их российским инвесторам»,— отмечает Алексей Тимофеев.

Впрочем, как считает Василий Илларионов, западные ETF не поглотят отечественные продукты в силу брендов локальных провайдеров и налоговых преференций, которые получает клиент в случае покупки российского пая. «В отличие от ETF, структура и правила управления БПИФов подчинены регуляторным ограничениям Банка России, и в данном отношении они более прозрачны с точки зрения защиты прав и интересов российского инвестора. Кроме того, в случае фокуса на российские акции и облигации у локальных игроков гораздо больше опыта и экспертизы»,— отмечает Борис Попов.

Виталий Гайдаев