Долой консерватизм

Состоятельные клиенты, несмотря на свой консервативный подход к инвестициям, в прошлом году отдавали предпочтение инвестиционным продуктам. Впервые доля таких инструментов превысила 50% у ряда крупных игроков. В условиях снижения ставок по депозитам инвесторы шли не только в привычные валютные облигации, но и активно вкладывали средства в акции секторов, которые в пандемию показали наибольший рост. Клиенты также стараются больше участвовать в управлении своими активами, однако на фоне роста волатильности рынков в текущем году это увлечение можно признать рискованным.

Вклады в меньшинстве

Сегмент индивидуального доверительного управления (ИДУ) для состоятельных клиентов вновь оказался одним самых быстрорастущих сегментов у российских управляющих компаний. Объем средств в доверительном управлении (исключая ИИС), по оценке “Ъ”, превысил 900 млрд руб., что на треть выше показателя предыдущего года. Лидеры в целом остались прежними — «Альфа-капитал», «Сбербанк Управление активами», «ВТБ Капитал Управление инвестициями», «Открытие», «Райффайзен капитал».

Впрочем, средства состоятельных клиентов размещены не только в индивидуальном ДУ, но и в сегменте private banking. По словам директора Alfa Capital Wealth Андрея Бабияна, количество клиентов категории High Net Worth Individuals (HNWI) увеличилось до 7 тыс., а их активы достигли 500 млрд руб. За год оба показателя выросли более чем на 60%. Руководитель Sber Private Banking Евгения Тюрикова также указывает, что за минувший год количество клиентов выросло на 21%, а объем активов под управлением — на 42%. Представитель ВТБ сообщил, что объем средств состоятельных клиентов за 2020 год под управлением вырос на 28% и сегодня превышает 2,7 трлн руб. Private Banking ВТБ не первый год демонстрирует опережающий рынок рост: за последние три года количество клиентов увеличилось почти в два раза, объем средств под управлением — более чем вдвое, портфель инвестиционных продуктов — более чем в пять раз.

Во многом приход в доверительное управление состоятельных клиентов связан со снижением ставок как по рублевым, так и во многом по валютным депозитам. Кроме того, как отмечает Андрей Бабиян, это обуславливалось позитивной динамикой фондового рынка и ужесточением налогообложения по депозитам, большим объемом накопленной ликвидности у инвесторов и развитием цифровых сервисов.

Как отмечает Евгения Тюрикова, несмотря на вызовы 2020 года, компания наращивала экспертизу, развивала новые направления, в том числе альтернативные инвестиции. В частности, доля инвестиционных продуктов в портфеле Sber Private Banking впервые превысила половину — на конец 2020 года соотношение инвестиционных продуктов и банковских составило 51:49. Годом ранее инвестиционные и банковские продукты распределялись в клиентском портфеле в соотношении 45:55, отметила госпожа Тюрикова. Если раньше доля банковских депозитов в общих портфелях состоятельных клиентов превышала 62%, то сейчас, по оценке Alfa Capital Wealth, она упала ниже 50%, приближаясь к средним мировым значениям. По словам Андрея Бабияна, популярность валютных вкладов ввиду околонулевых ставок по ним пострадала существеннее всего. Также в силу объективных причин сокращается и объем средств, размещаемых в зарубежных банках. В ВТБ также признают, что основным драйвером прошлого года стали инвестиционные продукты — рост на 70%, более чем до 1,2 трлн руб.

Участники рынка отмечают, что с каждым годом все более актуальными становятся вопросы наследования. В течение последних десяти лет 28% представителей следующего поколения взяли под свой контроль семейное богатство, а в течение следующих десяти лет количество таких наследников увеличится еще на 37%. Представитель ВТБ отметил, что наследственное планирование уже является одной из основных составляющих при работе с клиентами Private Banking. В частности, разработка стратегии преемственности осуществляется только после изучения географии активов, локации всех членов семьи, а также степени подготовленности наследников к управлению состоянием. При этом наметилась и новая тенденция — отказ от прямого наследования, говорит Андрей Бабиян, когда активы, по мнению владельцев капитала, способны навредить новому поколению. В таких случаях они могут передаваться в траст или на благотворительность.

Аппетит приходит во время инвестирования

Средства из банковских депозитов состоятельные клиенты изначально перекладывали в облигации, в основном валютные, но в прошлом году в инвестиционных решениях они пошли и на больший риск. Чаще всего клиенты выбирают евробонды в качестве основы портфеля, делая ставку на стабильные доходности и ограниченную волатильность, отмечает Андрей Бабиян, но сейчас наблюдается тренд на инвестиции в акции — состоятельные инвесторы постепенно наращивают аппетит к риску. Если пять лет назад на долговые инструменты в Alfa Capital Wealth приходилось 80–90% вложений состоятельных инвесторов на фондовом рынке, то сегодня — 50–80%. Теперь же, отмечает господин Бабиян, в фокусе внимания находятся «компании стоимости» из разных стран и отраслей, при этом продолжаются притоки в российские акции, сохраняется высокий интерес к глобальному IT-сектору — одному из фаворитов прошлого года.

Крупнейшие управляющие компании по индивидуальному доверительному управлению (на 31.12.20) Место Название Активы под управлением (млрд руб.)* Доля в общем объеме ИДУ (%) Количество обслуживамых физлиц (тыс. чел.) Средние вложения (млн руб.) 1 Группа компаний «Альфа-Капитал» 441,9 66,1 18,9 23,4 2 Компании бизнеса «Сбербанк Управление активами» 177,9 13,7 60,6 2,9 3 Компании бизнеса «ВТБ Капитал управление инвестициями» 116,7 8,5 1,5 79,1 4 Группа компаний «Открытие» 46,5 6,0 61,3 0,8 5 «Райффайзен Капитал» 39,1 32,1 3,1 12,8 6 УК ФГ БКС 18,1 31,5 5,8 3,1 7 «Газпромбанк — управление активами» 12,7 2,1 0,1 101,1 8 «Промсвязь» 12,5 42,0 1,3 9,3 9 «БСПБ Капитал» 8,1 42,3 0,2 37,3 10 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 6,3 1,3 5,1 1,2 открыть таблицу в новом окне *Объем средств физических лиц в индивидуальном доверительном управлении (ИДУ) без учета ИИС. Расчеты “Ъ” по данным управляющих компаний.

Евгения Тюрикова также подтверждает, что в 2020 году у клиентов вырос аппетит к риску. В частности, доля акций в портфелях клиентов Sber Private Banking увеличилась с 27% до 35%, а доля облигаций снизилась с 63% до 49%. Переток из облигаций в акции шел не только весной на минимумах рынка, но и в течение всего года. При этом, отмечает госпожа Тюрикова, в акции начали вкладываться даже клиенты с консервативным подходом, в результате в 2020 году общее количество сделок выросло на 27%. В первом полугодии 2020-го наибольшим спросом пользовались компании высокотехнологичного сектора и Е-commerce, выигравшие от локдаунов. Во второй половине года наметился переход в циклические секторы (особенно в нефтяной и финансовый) на ожиданиях скорой вакцинации и восстановления мировой экономики.

Во время пандемии был зафиксирован рекордный рост интереса VIP-клиентов к иностранным акциям: доля вложений в зарубежные акции выросла с 22% до 45%, отметил представитель ВТБ. Во многом это было обусловлено тем, что наиболее яркие истории наблюдались в так называемых акциях роста (они в основном представлены акциями высокотехнологичных зарубежных компаний). В текущем году фокус интереса инвесторов сместился в сторону акций стоимости (в том числе к бумагам с высокими дивидендами), поэтому наблюдается рост интереса к российским активам. Сегодня особенно перспективным представляется нефтегазовый сектор: при текущих ценах на нефть акции всех российских нефтегазовых компаний выглядят недооцененными.

Модная тема ESG-инвестирования не обходит стороной и состоятельных клиентов, в том числе из-за хорошей доходности. Как рассказал Андрей Бабиян, согласно глобальному опросу, проведенному авторами доклада World Wealth Report, 39% HNWI-инвесторов выбирают ESG-направление с целью заработать и только 26% — ради идеи помощи обществу. В России, говорит он, тоже зарождается интерес к ответственному инвестированию, и среди причин преобладает именно фактор доходности. «Мы никогда не рассматриваем "зеленые" инвестиции и ESG-инвестиции как априори менее доходные. Это в первую очередь инвестиции, а не благотворительность»,— говорит Евгения Тюрикова. ВТБ также видит запросы от клиентов на ESG-инвестирования, полагая, что «это не просто очередная модная тема, а действительно зарождающийся сильный тренд в современном обществе». В «Открытии брокер» пока не называют этот интерес тенденцией, так как в целом в стране пока только формируется тренд на бережливое отношение к природным ресурсам и улучшение состояния окружающей среды.

По итогам 2019 года управляющие отмечали желание состоятельных клиентов больше участвовать в управлении своими активами. В связи с этим появился спрос на инвестиционные рекомендации. Как отметил Андрей Бабиян, в 2020 году отдельные инвесторы попытались перейти к самостоятельному управлению активами и могли добиться высоких доходностей, покупая акции «на дне» после масштабного падения рынка. Но этот положительный опыт, считает он, в какой-то мере является ловушкой, формирующей завышенные ожидания: уже в текущем году на рынках возросла волатильность, и это важный довод в пользу профессионального управления.

Тенденция к использованию рекомендаций аналитиков в торговле усиливается, говорит Денис Камынин. Связано это с тем, что неопытные инвесторы, впервые приходя на рынок и принимая самостоятельное решение войти в тот или иной актив, зачастую терпят убытки, так как их решения основаны на эмоциях, а не на фундаментальном или техническом анализе эмитентов. В ВТБ отметили, что в прошлом году резко увеличился спрос на услугу advisory (рост портфеля за год более чем вдвое), как раз позволяющую принимать решения самостоятельно, но быть в курсе всех предложений и стратегий, чтобы вовремя корректировать свой портфель.

Полина Смородская