«Цифре» не хватает количества и качества людей

Участники конференции обсудили изменения требований к IT-компетенциям выпускников вузов со стороны работодателей, сотрудничество между образовательными учреждениями и бизнесом, а также проблему дефицита специалистов в сфере информационных технологий. Эксперты отметили, что Ростовская область в последнее время улучшила свои позиции по темпам цифровизации, однако для сохранения этой динамики потребуются совместные усилия образования, власти и бизнеса.



Передовой край

По темпам цифровизации экономики и социальной сферы Ростовская область входит в число регионов-лидеров. Это проявилось, в частности, в активном участии региона в мероприятиях федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Прошлый год придал этой работе дополнительный импульс.

В 2020 году мы, наконец, трезво оценили нашу инфраструктуру, количество и качество кадров, поняли, насколько мы гибки и готовы к изменениям, — заявил управляющий директор по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35 Олег Подольский. — Целевые показатели федерального проекта требуют инвестиций и в развитие инфраструктуры, и в увеличение количества граждан, обладающих цифровой грамотностью в различных отраслях экономики».

Олег Подольский, управляющий директор по кадрам для цифровой экономики Университета 20.35

Проект включает в себя программы, которые позволяют освоить цифровые компетенции всем желающим. Среди них Олег Подольский упомянул акселерационный проект «КЛИК», направленный на подготовку специалистов по оптимизации процессов на основе данных, и программу цифровых сертификатов, по которым вузы обучали граждан сквозным компетенциям цифровой экономики (искусственный интеллект, работа с большими данными и пр.). По числу участников этих образовательных проектов Ростовская область вошла в первую пятерку регионов России. В программе «КЛИК» приняли участие 274 жителя области, ряд разработанных ими проектов получил высокую оценку экспертов в ходе итоговой аттестации.

В 2021 году программу цифровых сертификатов ждет ряд изменений. Главное из них — организаторы рассчитывают на более активное участие работодателей и софинансирование проекта с их стороны. Также программа должна охватить профессиональную переподготовку школьных учителей информатики и других социально значимых категорий граждан.

По уровню спроса среди конкретных компетенций лидируют программирование, управление реализацией IT-проектов, кибербезопасность, работа с большими данными, цифровой маркетинг, — сообщил Олег Подольский. — Согласно опросам предпринимателей и топ-менеджеров корпораций, 94% компаний нуждаются в кадрах с компетенциями цифровой экономики. При этом в среднем бизнес готов софинансировать не более 30% стоимости обучения своих сотрудников. Однако мы видим активный интерес и высокий запрос на кадры со стороны крупных компаний, в случае которых доля софинансирования может быть больше».

Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев сообщил, что в 2019 году в программе цифровых сертификатов приняли участие 1000 жителей региона. В прошлом году проект начал набирать обороты: повышение квалификации прошли уже около 2440 человек. При этом заявок было подано первоначально около 7-8 тыс., однако не все потенциальные участники завершили их оформление и само обучение. По численности участников область вошла в топ-5 среди регионов России, а общая сумма, выделенная на реализацию программы в 2019-2020 годах в регион федеральным бюджетом, составила около 90 млн рублей для оплаты напрямую обучения жителей. И около 142 млн рублей было направлено образовательным организациям Дона. Обучение велось по аккредитованным программам, которых было около 300, и 50 из них — донских учебных учреждений.

Антон Алексеев, советник губернатора Ростовской области

«Ростовская область — один из самых активных участников нацпроекта “Кадры для цифровой экономики”, — заявил господин Алексеев. — Еще до того, как в прошлом году президент РФ Владимир Путин обозначил национальную цель по цифровой трансформации страны, мы запустили образовательную компоненту для запуска процессов цифровизации в регионе. В 2020 году мы также провели первый полуфинал всероссийского хакатона «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который стал одним из самых крупных в России: на него зарегистрировалось более 3,8 тыс. человек».

По количеству участников программы «КЛИК» в прошлом году Ростовская область заняла первое место в России, добавил советник губернатора. Также он напомнил, что в 2020 году по итогам народного голосования в рамках «Премии Рунета» Ростов-на-Дону был признан IT-столицей России.

Образованию нужны компетенции

В прошлом году вузы были вынуждены быстро погрузиться в цифровую образовательную среду — это потребовал переход на удаленное обучение из-за пандемии. Во многом эффективность внедрения «цифры» в учебный процесс была обусловлена наличием необходимых для этого компетенций у сотрудников образовательных учреждений.

Алексей Бескопыльный, Ольга Высокова

Проректор по учебной части и подготовке кадров высшей квалификации Донского государственного технического университета Алексей Бескопыльный сообщил, что ДГТУ реализует более 600 основных образовательных программ и около 200 программ дополнительного профессионального образования.

«Все эти программы реализуются с использованием элементов цифровой трансформации, — заявил господин Бескопыльный. — Да, прямой контакт с преподавателем не заменит никакая цифровая технология, но дистанционные инструменты — хорошее дополнение к традиционным методам обучения. Пандемия дала мощный толчок развитию новых образовательных технологий».

По словам проректора, в условиях роста доли «удаленки» ДГТУ сохраняет контакт с индустриальными партнерами, учитывая их требования в своих образовательных программах. Совместные проекты такого рода университет реализует с банком «Центр-инвест», компанией Ростсельмаш и рядом других крупных компаний, включая международные корпорации, в частности производителей техники Amazone и Liebherr.

Алексей Бескопыльный сообщил, что за последние три года на базе ДГТУ повысили свою квалификацию по направлениям, связанным с цифровизацией, 9,5 тыс. человек, цифровые компетенции осваивают все 25 тыс. студентов университета.

«Хотя информационные технологии лежат в основе цифровой трансформации, в целом это понятие не совсем про IT, — заявил заместитель руководителя департамента сопровождения образовательных и научно-инновационных проектов, руководитель IT-службы Южного федерального университета Андрей Гридин. — Главная сложность — необходимость изменения в мышлении людей. С точки зрения IT российское образование довольно зрелое, но часть квалифицированных преподавателей продолжает работать привычным для себя образом. Для цифровой трансформации образования нужно комплексное преобразование педагогического процесса».

Индустриальные партнеры могут помочь им использовать «цифру» для подготовки востребованных на рынке специалистов. На решение этой задачи направлен, например, совместный проект Ростсельмаша и ДГТУ по созданию Донского инжинирингового центра (ДИЦ).

Несколько лет назад мы уперлись в потолок с точки зрения рынка труда по такой узкоспециализированной профессии, как конструктор-расчетчик, — сообщил директор по персоналу компании Ростсельмаш Денис Радионов.

— Требуемое количество специалистов рынок труда не мог поставить, их постоянный экстенсивный набор связан с затратами, особенно если учесть, что и стоимость этих квалифицированных специалистов высокая. В рамках нашей цифровой стратегии мы активно переносим многочисленные испытания узлов в виртуальную среду, все расчеты оцифровываем, но база для этого — все равно кадры. Поэтому, когда ДГТУ обратился к нам с запросом на то, какие актуальные знания у выпускников нужны сейчас бизнесу, чтобы правильно выстроить программу образования и давать своим студентам 100-процентный шанс на трудоустройство в новой — цифровой – экономике, да еще и на ведущем предприятии, мы с радостью описали свои ожидания, да и текущие проблемы. Для воспитания соответствующих компетенций, повышения уровня практики, реальной в учебе, ДГТУ предложил создать еще и специализированную инфраструктуру через совместное инвестирование. Мы эту инициативу поддержали».

ДИЦ открылся на базе ДГТУ полгода назад. Университет и завод вложили в него совместно 70 млн руб. По словам Дениса Радионова, в качестве образовательного учреждения центр выпускает готовых специалистов для работы в компании Ростсельмаш: им не требуется адаптация, и они соответствуют всем профессиональным стандартам работодателя. При этом ДИЦ также оказывает сторонним заказчикам инжиниринговые услуги на платной основе, что покрывает текущие затраты на его содержание.

«Благодаря этому срок окупаемости проекта для нас составит два года, — заявил господин Радионов. — Отмечу, что мне неизвестно о других примерах того, чтобы в такие короткие сроки была достигнута окупаемость образовательного учреждения. Проект создания ДИЦ усилил позиции ДГТУ на рынке труда и дал университету возможность нарастить внебюджетную составляющую доходов. Я считаю, что этот опыт подтверждает необходимость вести цифровую трансформацию образования в контексте цифровых стратегий бизнеса».

Бизнес идет на помощь

Ольга Высокова, Владислав Соленый

Вклад бизнеса в трансформацию образования заключается в привнесении в образовательные программы компетенций, актуальных на современном рынке труда. Банк «Центр-инвест» стремится интегрировать в образовательные программы вузов-партнеров задачи своей ESG-стратегии, которая предусматривает развитие с учетом экологической и социальной ответственности. «На базе сети центров финансовой грамотности «Центр-инвеста» действует акселератор стартапов. Его выпускники создали более 800 бизнес-проектов. Также банк реализует собственную стипендиальную программу для талантливых студентов. Уже два года конкурс проводится в онлайн-формате, и это только повысило его эффективность и вовлеченность», — сообщил руководитель Центра финансовой грамотности «Центр-инвеста» Владислав Соленый.

Несмотря на пандемию, в прошлом году мы расширили географию своей деятельности, открыв уже шестой центр финансовой грамотности на этот раз в Волгограде, — добавил он. — А благодаря переходу в онлайн количество слушателей наших образовательных мероприятий за 2020 год удвоилось, среди них появились жители почти всех регионов России, а также граждане стран СНГ».

Банк также провел первый на юге России онлайн-хакатон по дизайну трансформационной экономики «Дон 2050». Среди представленных на нем разработок господин Соленый отметил проект «Страна ИП» — платформу, на которой предприниматели предлагают свои услуги крупным компаниям, а налоги с полученных в рамках этих заказов доходов выплачиваются автоматически.

«В онлайне сложно вовлечь студентов и школьников в образовательный процесс, — обозначил еще одну проблему Владислав Соленый. — Поэтому очень важна квалификация спикеров и преподавателей. Чтобы поддержать лучших из них, мы запустили конкурсы на лучший онлайн-курс и онлайн-урок с призовым фондом в 1 млн рублей каждый. Участники охватили разные предметные области — историю, программирование, квантовую механику, географию, лингвистику. На конкурсе онлайн-курсов большинство победителей представляли вузы Южного федерального округа. Конкурс онлайн-уроков направлен на поддержку лучших практик молодых педагогов, потому что именно молодым учителям проще прийти в диджитал».

Цифровизация затрагивает не только непосредственно образовательный процесс, но и развитие инфраструктуры образовательных учреждений. Директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов отметил, что в последнее время выросла потребность в обеспечении безопасности. В марте нынешнего года оператор запустил в Кадетском корпусе ДГТУ пилотный проект по использованию системы платформенного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

«Прежде всего это обеспечивает защиту от присутствия посторонних в учебном заведении, — объяснил господин Марьясов. — В базу данных системы можно внести до 30 тыс. лиц. Платформа не только выявляет незнакомцев, но и способна автоматически оценивать эмоции по выражению лица, делая выводы о возможной угрозе с их стороны, распознавать автомобильные номера и т. д.».

Также МТС реализует ряд проектов, связанных с установкой тепловизоров для выявления учащихся, сотрудников и посетителей образовательных учреждений, которые могут быть инфицированы, добавил представитель компании. На базе таких решений формируются единые системы безопасности объектов, контролирующие помимо перечисленных выше факторов работу потенциально опасных узлов — котельных, электросетей, мест хранения топлива и т. п.

Война за таланты

Главным препятствием для цифровизации как в образовании, так и в бизнесе остается нехватка профильных кадров. Острота этой проблемы растет. Антон Алексеев сообщил со ссылкой на исследование, которое проводилось в регионе по проекту персональных цифровых сертификатов, что в настоящее время в Ростовской области на рынке IT открыто 5 тыс. вакансий и их количество увеличивается. В стране же, по оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций, общая ежегодная потребность в ИТ-кадрах составляет 222 тыс. человек.

«Дефицит кадров в отрасли в масштабах России составляет, по разным оценкам, от 700 тыс. до 1 млн человек, к 2030 году при отсутствии необходимых решений он может утроиться. Государство сейчас принимает широкий набор мер, в том числе в рамках федерального проекта “Кадры для цифровой экономики”, — заявила заместитель директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» Юлия Горячкина. — По оценке центральных рекрутинговых площадок, в России около 1,4% кадров заняты в IT, в то время как в лидирующих по этому показателю странах он достигает 7%».

По данным опроса, проведенного порталом hh.ru, нехватку кадров в качестве барьера к цифровизации бизнеса называют представители 62% компаний. Спрос на IT-кадры очень высок: если в среднем в России на одно рабочее место приходится шесть соискателей, то в IT этот показатель не превышает двух-трех. Темпы роста зарплаты в секторе эксперт обозначила как «колоссальные»: сейчас в Москве средняя зарплата в IT на 89% выше, чем по рынку в целом.

«Безусловно, количество соискателей должно увеличиваться пропорционально возрастающему уровню спроса, — сообщила Юлия Горячкина. — Меры поддержки в рамках программ освоения цифровых компетенций должны быть доступны всем гражданам трудоспособного возраста, а также талантливым школьникам. Именно для этого организация “Цифровая экономика”, Минцифры России и Минпросвещения России при содействии лидеров отрасли запустили всероссийский проект “Урок цифры”, который позволяет школьникам определиться с профориентацией и приобщиться к цифровым технологиям. Сейчас количество поступающих в вузы на бюджетные места по специальностям, связанным с IT, составляет 80 тысяч, к 2024 году их число должно достичь 120 тыс. человек в год. Этого количества может быть недостаточно, поэтому такие проекты, как “Урок цифры”, призваны сократить этот дефицит».

Представители отрасли назвали стремительный рост зарплат IT-специалистов в числе ключевых кадровых проблем отрасли.



Максим Болотов, основатель компании INOSTUDIO

«По выводам исследования, Ростовская область вышла на шестое место в рейтинге регионов России по развитию IT и возглавила группу перспективных регионов, претендующих на лидерство, — сообщил господин Болотов. — Однако кадровый голод стал проявляться еще сильнее и уже сейчас тормозит процесс роста. Аналитика показывает, что увеличилось количество ключевых сотрудников, или уехавших за рубеж, или работающих напрямую на зарубежного работодателя. Продолжается глобализация отрасли: крупные игроки все активнее работают на региональных рынках. Между компаниями идет тотальная война за таланты».

Эксперт высказал мнение, что для отрасли «была бы не лишней» поддержка со стороны региона. Направленные на развитие IT-сферы федеральные налоговые льготы оказались доступны не всем участникам рынка.

Простая арифметика показывает, чтобы создать 10 новых рабочих мест в IT, достаточно субсидий в размере 1,5 млн руб., — посчитал Максим Болотов. — При нормальной для региона зарплате разработчика на уровне 100-200 тыс. руб. в месяц выплаченный работодателем НДФЛ составляет более 150 тыс. руб. в год. Таким образом, эта субсидия окупится за год».

Помимо прямой поддержки государство может помочь IT и образованию, реализовав проекты, которые не по силам самим вузам и компаниям, добавил господин Болотов. В качестве примера такого проекта он упомянул скоростной поезд «Ласточка», запущенный в прошлом году между Таганрогом и Новороссийском. Активизация транспортного сообщения между Краснодарским краем и Ростовской областью усилила позиции ЮФУ на российском рынке высшего образования, заявил эксперт.

Анна Ганичева, HR-директор Студии Олега Чулакова

HR-директор Студии Олега Чулакова Анна Ганичева рассказала о практике релокации сотрудников из разных регионов России. Студия помогает переезжающим в Ростов работникам оплатить дорогу и жилье. По оценке компании, релоцировать готового IT-разработчика среднего звена более чем в шесть раз выгоднее, чем вырастить его за год из стажера. Хотя от практики воспитания собственных кадров студия не отказывается.

«Было сказано о битве за таланты — она действительно идет, — согласился с коллегами Алексей Бескопыльный. — Все вузы и предприятия стараются привлечь лучших. Для нас важно не просто выпустить специалиста на рынок, но и гордиться его достижениями в будущем. Поэтому необходимо обучать актуальным навыкам. Сейчас главные открытия происходят на стыке отраслей. Большие перспективы у совмещения робототехники и сельского хозяйства. Цифровые модели уже широко применяются в строительстве и других отраслях. Все эти направления мы изучаем, включаем их в свои магистерские программы и образовательные мероприятия».

Управляющий директор компании Accenture Technology в России Мария Григорьева высказала мнение, что 50% навыков, которые осваивают современные первокурсники, через четыре года будут неактуальны для рынка труда. Среди наиболее перспективных направлений обучения она назвала специальности, в которых людей не сможет заменить искусственный интеллект. А наиболее востребованными качествами в ближайшем будущем станут лидерство, эмоциональный интеллект, умение работать в команде и критическое мышление, заявила госпожа Григорьева.