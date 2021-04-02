Мораторий на штрафы за парковку на газонах ввели в Ижевске

С 1 апреля по 31 мая в Ижевске не будут штрафовать водителей за парковку на газонах. При этом мораторий не распространяется на административные дела, поводом для возбуждения которых станут сообщения граждан, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В период моратория собственникам МКД предлагается принять на общем собрании решение об организации парковочных мест на придомовой территории, если такое решение не было принято ранее. Информацию о принятых решениях об организации парковок во дворах независимо от даты их принятия старшим по домам необходимо направить в администрацию Ижевска. Это необходимо, чтобы в дальнейшем исключить применение мер административного воздействия за нарушение благоустройства на указанных территориях»,— говорится в сообщении.