Власти Татарстана сократили приоритеты

В перечень публичных приоритетов правительства Татарстана на 2021 год не стали включать «улучшение состояния окружающей среды» и «обеспечение доступности жилья». В прежние годы эти темы считались актуальными для жителей республики. Однако, согласно последнему исследованию социологов Кабмина, теперь для жителей важнее, чтобы чиновники занялись борьбой с COVID-19. По-прежнему граждане в Татарстане недовольны ростом цен и уровнем своих доходов. Вопрос коррумпированности чиновников остается в пятерке самых актуальных. Но об этой проблеме говорят меньше, чем годом ранее.

Кабмин Татарстана с целью «учета общественного мнения» в своей работе утвердил перечень публичных приоритетов на 2021 год. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Список был разработан на основе опросов жителей республики, которые провел Центр экономических и социальных исследований (ЦЭСИ) при региональном правительстве. Мероприятия по реализации приоритетов должны быть включены в действующие и разрабатываемые государственные программы, говорится в документе. Госагентству «Татмедиа» поручено освещать в СМИ их исполнение.

Основным приоритетом работы властей Татарстана, как и в предыдущие годы, определено «сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг». Эта проблема, по данным социсследования, волнует 54,4% жителей республики, которые жалуются на высокий уровень расходов на продукты питания и услуги ЖКХ, а также несоответствие цены и качества товаров и услуг. Стоит отметить, что за год эта проблема для населения стала лишь острее. Годом ранее на нее указывали 50% респондентов.

Также больше половины граждан в республике (50,1%) недовольны низким уровнем заработных плат, пенсий и пособий. В связи с этим власти намерены позаботиться о «повышении уровня доходов населения», впрочем, как и в предыдущие годы (годом ранее об этой проблеме говорили 45,8% жителей). Третий приоритет, включенный список,— противодействие взяточничеству и коррупции. На «недостаточно эффективную работу» в этой сфере и «недостаточно жесткую систему наказания взяточников» пожаловались 38,4% участников опроса (годом ранее — 40,9%).

На четвертом месте — приоритет по «снижению уровня безработицы». О проблемах трудоустройства говорят 26,7% участников исследования (годом ранее — 26,3%). Пятым публичным приоритетом впервые стало «противодействие распространению новой коронавирусной инфекции». О необходимости профилактики и лечения заболевания заявили 25,7% жителей Татарстана.

Стоит отметить, что на 2020 год в реестр публичных приоритетов властей Татарстана входило семь показателей. Однако теперь сразу три проблемы на фоне пандемии COVID-19, по всей вероятности, утратили свою прежнюю остроту. Речь идет об «улучшении состояния окружающей среды» (год назад о такой необходимости говорили 29,7% участников опроса), «противодействии наркомании и алкоголизму» (было 26,4%) и «обеспечение доступности жилья» (было 21%). Как сильно эти проблемы снизили свою актуальность, непонятно. Полные данные исследования ЦЭСИ на своем сайте пока не опубликовал. В пресс-службе президента республики обещали предоставить разъяснения центра позднее.

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что формирование публичных приоритетов необходимо для того, чтобы «власти продемонстрировали обратную связь с населением»: «Я думаю, это коммуникация с обществом все равно имеет место. Иначе зачем нужно было выкидывать те темы, которые были актуальны». При этом он полагает, что темы приоритетов были сформированы как из «личного опыта граждан похода в магазин», так и «под влиянием СМИ». «Если тема коронавируса была широко представлена в медиа, то в первую пятерку она и попала»,— говорит он. При этом господин Сергеев отметил, что вопросы экологии, в том числе строительство мусоросжигательного завода, в последнее время обсуждается в СМИ не так активно. «То, как сменились публичные приоритеты к 2021 году, выглядит достаточно логично»,— заключил эксперт.

Добавим, что правительство Татарстана ежегодно отчитывается о реализации публичных приоритетов, однако за 2020 год документ “Ъ-Казань” найти не удалось. В отчете за 2019 год говорилось, что чиновники постоянно мониторят цены на товары и продолжают «работу по сохранению оплаты труда специалистов», а «вопрос своевременности выплаты заработной платы находится на постоянном контроле правительства».

Как сообщал “Ъ-Казань”, в 2020 году уровень жизни татарстанцев стал ниже: их реальные доходы, по данным Татарстанстата, сократились на 3,3%. Цены на товары и услуги в прошлом году выросли на 4.8%, однако уже к февралю 2021 года годовая инфляция достигла 5,6%, в том числе на продовольственные товары — 9,1%. На отдельные продукты за год цены выросли более чем в 1,5 раза.

Кирилл Антонов