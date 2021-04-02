Дело космодрома оказалось водозабористым

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет освободил последнего из трех обвиняемых по уголовному делу о предполагаемых злоупотреблениях с введением в эксплуатацию водозаборных сооружений на космодроме Восточный. Мера пресечения основному из них, бывшему директору по эксплуатации инфраструктуры — главному инженеру АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Владимиру Жуку была изменена с ареста на подписку о невыезде после того, как защита доказала абсурдность инкриминируемого ему преступления.

Серия задержаний и арестов на Восточном произошла осенью прошлого года. Тогда отдел по расследованию преступлений на космодроме следственного управления (СУ) СКР по Амурской области по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Его первыми фигурантами стали главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрий Фоминцев и директор филиала ЦЭНКИ — космического центра «Восточный» Роман Бобков.

По версии следствия, господин Бобков уговорил инспектора Фоминцева сфальсифицировать акт итоговой проверки готовности к пуску одного из водозаборов, «чтобы приукрасить реальное положение дел и отчитаться перед руководством "Роскосмоса"». За это Дмитрию Фоминцеву и его супруге Марии Крижановской, по данным следствия, пообещали переход на работу в ЦЭНКИ с ежемесячным окладом в 120–150 тыс. руб. каждому.

Но если, оказавшись в СИЗО Благовещенска, господин Фоминцев отказался признать свою вину, то его предполагаемый подельник Бобков практически сразу заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, рассказав следствию, что вместе с ним злоупотреблял топ-менеджер ЦЭНКИ Жук, якобы оказывавший на него постоянное психологическое давление. После заключения сделки господин Бобков был освобожден из-под стражи, а его место в СИЗО занял господин Жук, также обвиненный по ст. 285 УК.

Главный инженер АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» Владимир Жук Фото: АО «ЦЭНКИ»

Как сообщил “Ъ” адвокат господина Жука Константин Андреев, еще в конце декабря 2020 года ему удалось добиться частичного прекращения уголовного преследования подзащитного. Следователь СКР переквалифицировал действия господина Жука на пособничество обвиняемому Бобкову в трудоустройстве супруги инспектора Фоминцева в филиал АО ЦЭНКИ. Однако, несмотря на новое обвинение и фактическое оправдание по-старому, по ходатайству следствия арест господину Жуку был продлен до 19 марта. Между тем по поручению руководства СКР расследование дела передали из гражданского следствия в военное следственное управление по Восточному военному округу. Как отметил адвокат Андреев, для него приятной неожиданностью стал высокий уровень работы органов регионального военного следствия, а самое главное — их желание установить по делу истину.

Дело в том, что к началу очередного расследования по Восточному водозаборные сооружения были построены, все основное оборудование на них смонтировано и функционировало на проектных мощностях в штатном режиме. При этом объекты были приняты самим «Роскосмосом» в эксплуатацию в отсутствие автоматической системы, произведенной французской энергомашиностроительной компанией Schneider Electric, которая позволит в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах космодрома исключить так называемый человеческий фактор, обеспечив водоснабжение в автоматическом режиме. Однако, как отметил защитник, в обозримом будущем возникновение ЧП на объектах космодрома, для которых построены фигурирующие в уголовном деле водозаборные сооружения, исключено, поскольку они находятся лишь в начальной стадии строительства. Константин Андреев отметил, что, в сущности, управленческое решение о принятии водозаборных сооружений космодрома в эксплуатацию с учетом приведенных обстоятельств нельзя назвать противоправным, так как какой-либо ущерб обществу и государству в данном случае нанесен не был.

Очевидно, учитывая это, военные следователи приняли решение об освобождении из-под стражи сначала инспектора Фоминцева, а затем и господина Жука, который сейчас находится под подпиской о невыезде из Московского региона. Впрочем, отметил защитник, его клиента уже вызывали в СУ СКР по Амурской области, расследующее еще одно уголовное дело, связанное с водозаборами, в качестве свидетеля.

Напомним, что после начала расследования глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил руководителя дирекции Восточного Евгения Рогозу, а также объявил выговоры директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и его заму Жуку.

Николай Сергеев