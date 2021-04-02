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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Дело космодрома оказалось водозабористым

Обвиняемых в злоупотреблениях при сооружении объектов Восточного освободили

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 4

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет освободил последнего из трех обвиняемых по уголовному делу о предполагаемых злоупотреблениях с введением в эксплуатацию водозаборных сооружений на космодроме Восточный. Мера пресечения основному из них, бывшему директору по эксплуатации инфраструктуры — главному инженеру АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Владимиру Жуку была изменена с ареста на подписку о невыезде после того, как защита доказала абсурдность инкриминируемого ему преступления.


Серия задержаний и арестов на Восточном произошла осенью прошлого года. Тогда отдел по расследованию преступлений на космодроме следственного управления (СУ) СКР по Амурской области по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Его первыми фигурантами стали главный инспектор 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрий Фоминцев и директор филиала ЦЭНКИ — космического центра «Восточный» Роман Бобков.

По версии следствия, господин Бобков уговорил инспектора Фоминцева сфальсифицировать акт итоговой проверки готовности к пуску одного из водозаборов, «чтобы приукрасить реальное положение дел и отчитаться перед руководством "Роскосмоса"». За это Дмитрию Фоминцеву и его супруге Марии Крижановской, по данным следствия, пообещали переход на работу в ЦЭНКИ с ежемесячным окладом в 120–150 тыс. руб. каждому.

Но если, оказавшись в СИЗО Благовещенска, господин Фоминцев отказался признать свою вину, то его предполагаемый подельник Бобков практически сразу заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, рассказав следствию, что вместе с ним злоупотреблял топ-менеджер ЦЭНКИ Жук, якобы оказывавший на него постоянное психологическое давление. После заключения сделки господин Бобков был освобожден из-под стражи, а его место в СИЗО занял господин Жук, также обвиненный по ст. 285 УК.

Главный инженер АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» Владимир Жук

Главный инженер АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» Владимир Жук

Фото: АО «ЦЭНКИ»

Как сообщил “Ъ” адвокат господина Жука Константин Андреев, еще в конце декабря 2020 года ему удалось добиться частичного прекращения уголовного преследования подзащитного. Следователь СКР переквалифицировал действия господина Жука на пособничество обвиняемому Бобкову в трудоустройстве супруги инспектора Фоминцева в филиал АО ЦЭНКИ. Однако, несмотря на новое обвинение и фактическое оправдание по-старому, по ходатайству следствия арест господину Жуку был продлен до 19 марта. Между тем по поручению руководства СКР расследование дела передали из гражданского следствия в военное следственное управление по Восточному военному округу. Как отметил адвокат Андреев, для него приятной неожиданностью стал высокий уровень работы органов регионального военного следствия, а самое главное — их желание установить по делу истину.

Дело в том, что к началу очередного расследования по Восточному водозаборные сооружения были построены, все основное оборудование на них смонтировано и функционировало на проектных мощностях в штатном режиме. При этом объекты были приняты самим «Роскосмосом» в эксплуатацию в отсутствие автоматической системы, произведенной французской энергомашиностроительной компанией Schneider Electric, которая позволит в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах космодрома исключить так называемый человеческий фактор, обеспечив водоснабжение в автоматическом режиме. Однако, как отметил защитник, в обозримом будущем возникновение ЧП на объектах космодрома, для которых построены фигурирующие в уголовном деле водозаборные сооружения, исключено, поскольку они находятся лишь в начальной стадии строительства. Константин Андреев отметил, что, в сущности, управленческое решение о принятии водозаборных сооружений космодрома в эксплуатацию с учетом приведенных обстоятельств нельзя назвать противоправным, так как какой-либо ущерб обществу и государству в данном случае нанесен не был.

Очевидно, учитывая это, военные следователи приняли решение об освобождении из-под стражи сначала инспектора Фоминцева, а затем и господина Жука, который сейчас находится под подпиской о невыезде из Московского региона. Впрочем, отметил защитник, его клиента уже вызывали в СУ СКР по Амурской области, расследующее еще одно уголовное дело, связанное с водозаборами, в качестве свидетеля.

Напомним, что после начала расследования глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил руководителя дирекции Восточного Евгения Рогозу, а также объявил выговоры директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и его заму Жуку.

Николай Сергеев


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