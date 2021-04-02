Прием окончен

На должность главы Бузулука (Оренбургская область) подали документы шесть человек. Среди них исполняющий полномочия главы Бузулука Владимир Песков, заместители главы администрации Николай Севрюков и Александр Уткин, депутат горсовета и предприниматели. Прием документов на конкурс завершился 31 марта. Эксперты не могут никого выделить из представленных кандидатов и отмечают, что в таких ситуациях, как правило, пост мэра занимает врио.

На конкурс по отбору главы Бузулука (Оренбургская область) подали документы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На должность мэра претендует исполняющий полномочия главы Бузулука Владимир Песков. Ранее господин Песков работал в должности заместителя главы, начальника управления экономического развития и торговли мэрии, в сентябре минувшего года он перешел на пост первого заместителя главы ­администрации.

Также заявки на конкурсный отбор подали заместитель главы администрации города по социальной политике Николай Севрюков и заместитель главы, начальник управления экономического развития и торговли администрации Александр Уткин. Николай Севрюков до того, как был назначен замглавы, являлся начальником управления образования администрации Бузулука. Александр Уткин ранее работал в управлении ЖКХ и транспорта администрации — прошел путь от ведущего специалиста до начальника ­управления.

Кроме того, в конкурсе принимают участие депутат городского совета, директор Бузулукского медицинского колледжа Дмитрий Кирилличев, директор ООО «Мир» Сергей Прилепкин и директор ООО «Специализированная стоянка» Ваге Мервазян.

В состав конкурсной комиссии входят начальник управления по взаимодействию с органами МСУ министерства региональной и информационной политики Оренбургской области Галина Дедова, депутат законодательного собрания области Иван Дикман и вице-губернатор, заместитель председателя правительства региона, руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Кулагин. От городского совета депутатов в состав комиссии входят Дмитрий Андреев, Александр Доброскок и Сергей Кадочкин.

Прием заявок начался 22 марта и завершился 31 марта. Конкурсная комиссия рассмотрит документы кандидатов сегодня, 2 апреля. Выбрать мэра города должны 4 июня.

В начале декабря минувшего года глава Бузулука Сергей Салмин покинул свой пост в связи с назначением главой министерства физической культуры и спорта Оренбургской области. Сергей Салмин возглавлял город с декабря 2018 года. До этого был депутатом и председателем совета депутатов Бузулука.

«Не могу выделить никого из кандидатов,— говорит политолог Татьяна Денисова.– Бузулук — третий город в области, но не могу сказать, что эти люди очень известны. Серьезных проблем в информационном поле с ними тоже не связано. Но и не могу сказать, что они прекрасные чиновники и управленцы. Понятно, что у заместителей побольше опыта работы в муниципальном управлении. Глава должен понимать весь процесс бюджетирования, с которым ему придется справляться. Как правило, должность главы занимает исполняющий обязанности».

Татьяна Денисова подчеркивает, что в регионе наступило время «определенной политической ровности»: «Раньше у мэров городов в Оренбургской области была какая-то репутация и отрицательная, и положительная, а это такая политическая ровность. Основная проблема муниципалитетов в России — дефицит бюджетных средств, им хронически не хватает средств на исполнение полномочий. Поэтому любой глава не сможет справиться со всеми проблемами муниципалитета. А когда надо жить по средствам, главе нужно постоянно думать, как эффективно использовать эти небольшие средства, чтобы не украли и чтобы пошло на пользу людям».

Ани Айвазян