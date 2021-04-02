Автобусы загнали в тупик

Власти Ульяновска и Ульяновской области намерены реформировать систему общественного транспорта, в первую очередь — в Ульяновске. Депутаты регионального заксобрания, признавая, что общественный транспорт не может быть прибыльным, при этом во мнениях разошлись: одни считают, что порядок в общественном транспорте можно будет навести, только создав муниципально-государственные транспортные предприятия, другие — что необходимо перевести весь общественный транспорт на контрактную систему с бюджетным субсидированием независимо от форм собственности, после чего уже требовать соблюдения требований контрактов. Органы власти считают, что ни та, ни другая система не подойдет, а реформа общественного транспорта потребует больших затрат, которые сегодня не может себе позволить региональный бюджет. Эксперты полагают, что все пока останется в прежнем состоянии, а органам власти придется решать все проблемы в ручном ­режиме.

В среду, при обсуждении законопроекта, которым вводились штрафы для перевозчиков в сфере общественного транспорта, депутаты заксобрания Ульяновской области подняли вопрос о необходимости наведения порядка в общественном транспорте Ульяновска и реформирования этой системы. Внефракционный депутат Матвей Володарский заявил, что по работе общественного транспорта в Ульяновске имеет много жалоб от населения, «в вечернее время невозможно выехать из центра в Заволжье или Засвияжье». Назвав частных перевозчиков «проходимцами», «у которых во главе угла стоит прибыль», он заявил, что необходимо реформировать систему и создавать муниципальные транспортные предприятия, чтобы субсидии шли им, а не частным перевозчикам. Региональному министру транспорта Евгению Лазареву депутат пообещал, что через год, если ничего не изменится, он будет требовать увольнения министра.

Иное мнение высказал лидер фракции ЛДПР, председатель профильного комитета Дмитрий Грачев, отметивший, что общественный транспорт — социальная услуга, и он убыточен по определению, а значит, надо обеспечить субсидирование убыточных маршрутов независимо от формы собственности на основе контрактов, «и тогда, в соответствии с контрактом, можно будет требовать исполнения всех условий». Депутат Михаил Рожков («Единая Россия», гендиректор АО «ПАТП1») пояснил, что «все зависит от бюджетного финансирования», однако в настоящее время себестоимость проезда на автобусах ПАТП1 в Ульяновске на уровне 37 рублей при цене билета в 22 рубля. На маршрутах Ульяновска работает 50 автобусов ПАТП1. От региона ПАТП1 получает около 80 млн руб. субсидий на выполнение госзадания, от Ульяновска — еще 9,5 млн руб., но при этом остается в убытке. «Субсидии даже на треть не покрывают наши убытки, о каком качестве услуги после этого можно говорить?»— задался вопросом директор.

Напомним, в Ульяновске около 80% автобусных пассажирских перевозок выполняют на сегодня частные перевозчики, остальную часть автобусных перевозок обеспечивает АО «ПАТП1» (80% в собственности региона, 20% — в собственности Ульяновска). Частные перевозчики никаких субсидий не получают. До пандемии в городе работало около 900 единиц транспорта частных перевозчиков, на сегодня точное количество неизвестно, по оценочным данным, около 550–600 единиц — в связи с малой загруженностью.

По данным мэрии Ульяновска, за три месяца этого года поступило более 350 различных замечаний и жалоб на работу общественного транспорта. Из них 40% — на нарушения интервала движения, 13% — на качество услуги, 13% — на изменение маршрута, 10% — на техническое состояние, 5% — на некорректное поведение водительского состава, 3% — на содержание остановочных пунктов.

Министр транспорта Евгений Лазарев в беседе с „Ъ“ отметил, что «общественный транспорт испокон веков — дотационная тема государства». «И надо сказать спасибо частным перевозчикам, что они выполняют свою работу, учитывая, что фактически с 90х годов государство не вкладывало ни копейки в городские перевозки. Но год пандемии со снижением пассажиропотока показал, что эта отрасль неидеальна, она нестабильна, потому что частник не будет накатывать себе отрицательный финансовый баланс»,— сказал министр. При этом он отметил, что ни то, ни другое предложение депутатов неприемлемо. По его словам, многие регионы России сейчас переходят на новую транспортную модель — на так называемые брутто-контракты, когда полностью компенсация всей транспортной услуги идет из бюджета, а все сборы за перевозку поступают сразу в бюджет». «Но есть большое „но“ — зачастую планируемый объем сборов не соответствует фактическому, и обременять бюджет такими объемами средств мы пока не можем, а точного подсчета пассажиропотока у нас пока нет»,— сказал глава ведомства. И пока, по его словам, приходится исправлять ситуацию в ручном режиме. Из 14 проблемных направлений шесть путем переговоров с перевозчиками удалось решить организационным путем, по остальным восьми будут выделены дополнительные бюджетные средства на создание контрактных субсидируемых маршрутов.

Замруководителя управления дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Шакиров считает, что контрактная система могла бы обеспечить исполнение всех необходимых требований, «но проблема в нехватке бюджетных средств». Пока, по его словам, в Ульяновске работает только 7 контрактных маршрутов, из них пять выполняет ПАТП1.

Председатель правления региональной независимой отраслевой организации «Транспортный экспертный совет» Виктор Сидоренко считает, что предлагаемое депутатами создание муниципальных или государственных транспортных предприятий ошибочно, «и живой пример этому — убыточное ПАТП1». «Это тупиковый путь. 10 регионов России в последнее время обанкротили свои государственные ПАТП из-за огромных убытков»,— отметил господин Сидоренко. В то же время он считает, что система брутто-контрактов уже показала свою эффективность, именно ее вводят в Москве, именно она давно действует в Германии, где считается одной из лучших систем общественного транспорта. «Но для этого нужны тщательные расчеты, подготовка всей инфраструктуры и очень большие бюджетные средства, чтобы это не стало профанацией хорошей идеи. Найдутся ли такие средства у региона, не уверен. А значит, все останется по-прежнему и будет исправляться в ручном режиме»,— считает эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск