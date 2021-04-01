В Сочи 1 мая откроют 200 пляжей

В Сочи 1 мая 2021 года порядка 200 пляжных территорий будут готовы к купальному сезону, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В настоящий момент идет ремонт набережных, подключение коммуникаций и установка объектов сервиса и пр.

В соответствии с методическими рекомендациями по организации пляжного отдыха в Краснодарском крае в Сочи актуализирован каталог пляжного оборудования. В нем собраны рекомендации и эскизные решения оформления входной группы, спасательных вышек, шезлонгов, кабин для переодевания, душевых и туалетных модулей, нестационарных торговых объектов и многих других элементов пляжной инфраструктуры. Все эскизные предложения приведены в соответствие с новым брендом и дизайн-кодом Сочи.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, около 30 пляжей планируют получить сертификаты международной экологической программы «Голубой флаг».

«Голубой флаг» - это престижная международная награда, которая с 1987 года ежегодно присуждается лучшим пляжам мира. Соответствие критериям «Голубого флага» требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения.

Наталья Решетняк