«Новоскор» не будет строить частное отделение «скорой» в Ульяновске

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, компания «Феникс» (бренд «Новоскор») пермского бизнесмена Евгения Фридмана и правительство Ульяновской области расторгли концессионное соглашение о строительстве частного отделения скорой медицинской помощи. Решение отказаться от проекта было принято около полугода назад. Причиной, по словам господина Фридмана, стали нестабильная экономическая ситуация в регионе и дефицит средств в системе ОМС.

Напомним, соглашение о строительстве отделения было заключено в 2015 году. Оно должно было разместиться на базе государственного учреждения здравоохранения — Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Чучкалова. Согласно проекту, все поступившие больные должны были делиться на группы, каждой из которых присвоен цветовой код: «красный коридор» — для пациентов в крайне тяжелом состоянии, «желтый» — срочная помощь, «зеленый» — для тех, кто может посетить кабинеты самостоятельно. Подобная система широко распространена в мировой практике здравоохранения и носит название «emergency department». В России это был первый подобный проект. Изначально планировалось, что emergency department в Ульяновске откроется в 2017 году, позже такие отделения должны были появиться еще в нескольких городах, в том числе в Перми.

Компании из группы «Феникс» занимаются транспортным аутсорсингом скорой помощи в Перми. Компании Евгения Фридмана также оказывают транспортные услуги скорой медицинской помощи в Екатеринбурге, Уфе и Самаре.