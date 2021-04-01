В Краснодарском крае на переселение из ветхого аварийного жилья направят 1,6 млрд рублей

На Кубани на расселение из аварийного жилья в 2021-2022 гг. направят 1,6 млрд руб. По данным краевой администрации, порядка 1 млрд руб. выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Соответствующее соглашение подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Константин Цицин.

Отмечается, что в 2020 году на эти цели выделяли 539 млн руб. Последние два года работу по переселению проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», согласно которому задачи по переселению требуется завершить на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025. С чем и связано увеличение финансирования.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в 2021 году по муниципальной программе расселят девять аварийных домов, в которых проживает 281 человек. Общий объем финансирования программы составит 180,2 млн руб. Из них 100 млн руб. выделит городской бюджет, 7,2 млн – краевой, еще 60,9 млн руб. направит федеральный Фонд реформирования ЖКХ, средства на софинансирование составят 12 млн руб.

Наталья Решетняк