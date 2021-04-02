«Зимняя вишня» поспела в суде

В течение марта в кемеровский арбитраж поступило несколько исков к «Кемеровскому кондитерскому комбинату» от предпринимателей и компаний о возмещении убытков, понесенных в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Общая сумма требований — около 110 млн руб. По части исков соответчиком выступает администрация Кемерово. Ранее суд уже рассматривал претензии этих компаний, в результате ряду бизнесменов ущерб был частично компенсирован.



Арбитражный суд Кемеровской области принял к рассмотрению шесть исков от местных предпринимателей и компаний, потребовавших возместить ущерб, нанесенный им в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» три года назад. Ответчиком по всем искам выступает «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), владевший ТЦ. В четырех заявлениях соответчиками указаны администрация Кемерово, управление МЧС по региону, инспекция госстройнадзора Кузбасса и администрация облправительства. Самый крупный иск о взыскании солидарно 81 млн руб. ущерба подала индивидуальный предприниматель Галина Тутубалина. Как следует из материалов суда, ей принадлежало в ТРЦ более 600 кв. м торговых площадей, которые ею сдавались в аренду. Летом 2018 года ККК передал сгоревший ТЦ администрации города под снос и дальнейшее строительство мемориального парка. В рамках этого процесса томское АО «Кондитерус ком» (владелец ККК) выкупил у собственников их помещения в ТРЦ по цене, составлявшей 70% от той, что в свое время предприниматели заплатили ККК. Галина Тутубалина, по сведениям „Ъ-Сибирь“, с такими условиями не согласилось и теперь требует от компании возмещения за потерянную недвижимость. Она была принудительно изъята по иску горадминистрации в сентябре 2019 года, при этом в марте 2020 года собственница получила 27,1 млн руб. возмещения. Ранее Галина Тутубалина добилась в суде признания незаконной реконструкции зданий кондитерского комбината в торговой центр. В июле 2019 года суд удовлетворил иск, признав незаконными действия инспекции стройнадзора по выдаче заключения о соответствии объекта реконструкции второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня», а также действия администрации Кемерово по вводу в строй ТРЦ как объекта недвижимости.

Кроме того, в марте в суд поступил иск от ООО «Моебелье», арендовавшего площади в ТЦ у ИП Галины Тутубалиной. Сумма иска — 21 млн руб., в том числе 2,25 млн ущерба и 18,83 млн руб. упущенной выгоды. Как пояснила директор «Моебелье» Алла Рудяженко, требование подано в связи с тем, что по заключенному ранее соглашению с ККК о возмещении убытков была компенсирована «едва треть от реального ущерба». В ноябре прошлого года иск ООО «Моебелье» к комбинату на 7,5 млн руб. был отклонен судом со ссылкой на то, что в 2019 году стороны заключили и исполнили соглашение о возмещении убытков со стороны ККК на 5,2 млн руб. Доводы компании о том, что соглашение с ККК является «антисоциальной сделкой», суд отклонил. В марте 2021 года апелляционная жалоба ООО «Моебелье» была оставлена без удовлетворения.

Предприниматель Светлана Брюхова, у которой в «Зимней вишне» был магазин детской одежды и обуви «Антилопа», направила к ККК иск на 1,6 млн руб. Первый иск был подан в конце 2018 года на общую сумму 35 млн руб. В августе 2019 года он был частично удовлетворен судом. В январе 2020 года ответчик рассчитался. В этот раз, как пояснил представитель ИП Брюхова, подан иск о возмещении упущенной выгоды, которая не была удовлетворена судом ранее. Также на суммы до 2 млн руб. поданы иски к ККК от предпринимателей Жанны Русиновой, Алексея Гаврилова (в 2020 году они не смогли взыскать с ККК 1,4 млн руб. и 2 млн руб. причиненного вреда соответственно), ООО «Торговый дом Ирина» (в 2020 году не смогло взыскать с ККК 510 тыс. руб. вреда). Представитель этих истцов в арбитраже кемеровский адвокат Наталья Моисеенко пояснил „Ъ-Сибирь“, что у данных исков есть правовые основания заявлять свои требования именно солидарно с нескольких ответчиков за совместно причиненный ущерб. Получить комментарии ККК и администрации Кемерово не удалось.

Член ассоциации юристов России Асия Мухамедшина напомнила, что по закону обязанность возместить вред от пожара лежит на лице, по вине которого произошло возгорание, правила возмещения вреда регулируются уголовным и гражданским законодательством. Соответственно, истцу придется документально доказывать, кто несет ответственность за пожар и его последствия, отметила она. По мнению руководителя кемеровской коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрия Малинина, истцу вероятнее всего придется доказывать в суде и обоснованность размера своих требований, возможно, с помощью экспертизы. Также предстоит обосновать солидарную ответственность бюджета, отметил он.

В результате пожара в «Зимней вишне» лишились бизнеса 45 предпринимателей. Некоторые из них обращались в арбитражный суд с исками к ККК о расторжении договоров аренды и взыскании переплаты за нее, а затем — о взыскании ущерба от пожара. В 2018 году их было восемь на сумму около 100 млн руб., в 2019 году — шесть, в основном от страховщиков. Почти все разбирательства закончились отказом истцов от своих требований и прекращением производства по делу.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года, в нем погибло 60 человек, включая 37 детей. По результатам расследований причин пожара было возбуждено и передано в суд четыре уголовных дела.

Игорь Лавренков, Кемерово