Невыносимый «Тяжстанкогидропресс» бытия

Завод «Тяжстанкогидропресс», один из крупнейших в России производителей металлорежущих станков и гидравлических прессов, может прекратить работу после банкротства мажоритарного акционера — компании «Стиллайн». Будут сокращены все сотрудники предприятия, кроме части административного и обеспечивающего сохранность оборудования персонала. Региональный профсоюз работников промышленности готовит акцию протеста. Одним из выходов из ситуации эксперты видят смену собственника и объединение в кластер «Тяжстанкогидропресса» с соседним более успешным заводом «Сиблитмаш».



Новосибирский завод тяжелого машиностроения «Тяжстанкогидропресс» уведомил о сокращении 325 сотрудников — это почти весь персонал завода, кроме работников бухгалтерии, отдела кадров и персонала для поддержания сохранности оборудования, сообщил „Ъ-Сибирь“ председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов. «Задолженность по зарплате — около двух месяцев. Мы работаем с прокуратурой, трудовой инспекцией, но проблема решается тяжело — все счета арестованы налоговой службой»,— сказал он. Проф­союз готовит массовую акцию протеста против закрытия завода и сокращения работников, сроки подачи уведомления в мэрию уточняются, добавил Евгений Плахов.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит металлорежущие станки, гидравлические прессы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2019 году составила 307,2 млн руб., чистая прибыль — 38 тыс. руб. Сокращения на заводе происходили и раньше. Согласно информации предприятия, в 2018 году на нем работали 950 сотрудников, к концу 2020 года — 390 человек. Около 56,3% в уставном капитале «Тяжстанкогидропресса» — у ООО «СМЦ „Стиллайн“», которым владеет Николай Степакин, еще 1,2% в ПАО принадлежит господину Степакину напрямую. «Стиллайн» признан судом банкротом в феврале 2021 года, в реестре требований — 696,9 млн руб. «Тяжстанкогидропресс» выступал поручителем по кредиту БКС банка «Стиллайну» на 750 млн руб. В мае 2020 года суд удовлетворил иск БКС банка о взыскании с завода 1,05 млрд руб. долга по этому кредиту путем реализации имущества на торгах.

В конце января 2021 года сотрудники «Тяжстанкогидропресса» направили президенту РФ Владимиру Путину письмо (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“), в котором сообщили о тяжелом финансовом положении завода, угрозе его закрытия и попросили вмешаться в ситуацию. Они указали, что после того как «Стиллайн» не смог выплатить кредит, «управление заводом перешло к группе БКС», «денежные оборотные средства завода изъяты, счета заблокированы инкассовыми поручениями налоговой инспекции». По их мнению, «единственный способ спасти завод» — передать его контрольный пакет акций государственной промышленной корпорации, «например, „Ростеху“».

Через три недели сотрудники завода получили ответ от директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова. В нем он просил для «всестороннего рассмотрения обращений и разрешения сложившейся ситуации» представить подробную информацию о состоянии предприятия за последние три года и предложения по его финансовому оздоровлению. Эти сведения инициативная группа завода направила господину Муратову 24 февраля. В письме предложено несколько сценариев вывода предприятия из кризиса, общую сумму необходимых инвестиций сотрудники «Тяжстанкогидропресса» оценили в 2,9 млрд руб.

Николай Степакин на звонки „Ъ-Сибирь“ не ответил, с директором завода Амиром Мифтаховым связаться также не удалось. «Нет развития у завода, говорить не о чем»,— комментировал в феврале „Ъ-Сибирь“ планы развития предприятия Александр Журавлев, возглавлявший «Тяжстанкогидропресс» с 11 декабря 2020 года по 19 марта 2021 года.

Президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, к которому также обращались сотрудники предприятия, в качестве решения предлагает сохранить «Тяжстанкогидропресс», объединив его в кластер с расположенным по соседству заводом «Сиблитмаш». «Анатолий Масалов (директор „Сиблитмаша“.— „Ъ“ .) в принципе согласился на это предложение, но если оставить все „хвосты“, которые наделали собственники „Тяжстанкогидропресса“, то никто на это не пойдет. Если будет найдена схема, как эти долги в рамках отдельных программ растянуть или вернуть, то можно рассчитывать на хороший симбиоз „Тяжстанкогидропресса“ и „Сиблитмаша“»,— считает он. Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин говорит, что сохранить завод как площадку для тяжелого машиностроения удастся, только если туда придет профильный стратегический инвестор, который сможет загрузить ее заказами. В противном случае вероятно появление нового индустриального парка с арендой для небольших компаний, заключил глава МАРП.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что закрытие «Тяжстанкогидропресса» связано прежде всего с неэффективным управлением машиностроительным предприятием. В то же время негативную роль, по его словам, сыграла текущая ситуация в тяжелом машиностроении России: в прошлом году выпуск металлорежущих станков снизился на 1,9%, кузнечно-прессовых машин — на 17,8%. До конца 2021 года есть предпосылки к улучшению ситуации в тяжелом машиностроении. Насколько она будет позитивной, будет зависеть не только от мер господдержки, но и от развития ситуации с пандемией коронавируса, которая негативно повлияла на промышленность России»,— считает эксперт. При этом он отметил, что «Тяжстанкогидропрессу» оживление в машиностроении вряд ли поможет — его может спасти быстрый поиск инвестора, который согласится приобрести завод и сохранить коллектив.

Дарья Решетникова