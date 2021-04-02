Smart Life» рассказали о результатах тестирования решения «Цифровой класс» на технологиях и оборудовании Huawei

Компания Smart Life представила результаты внедрения новых цифровых технологий в сфере школьного образования в школе Санкт-Петербурга. Пилотный проект длительностью в один учебный год стартовал в сентябре 2020 года: тестовый запуск был согласован с Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга. Тестирование было организовано с использованием технологий и оборудования Huawei.

Презентация, посвященная итогам проведенного тестирования, состоялась в инновационном центре Huawei — Open Lab. В ней приняли участие представители органов государственной власти федерального и регионального уровней, «Национальной ассоциации цифровой экономики», а также ведущих российских компаний—производителей цифрового образовательного, справочного и прикладного контента: «ЯКласс», издательство «Русское слово», PROMT, «ЛитРес», «Элжур», «ГлобалЛаб», «ЛингваЛео».

В соответствии с утвержденным планом ученикам и учителям ГБОУ СОШ №531 были предоставлены в личное пользование программно-аппаратные комплексы: образовательный планшет Smart Life на базе планшета Huawei и интерактивные панели Huawei Idea Hub, размещенные в учебных классах, с доступом к экосистеме цифрового образовательного, справочного и прикладного контента. В том числе участникам был открыт безлимитный доступ к высокоскоростному мобильному интернету.

Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия: «Наши продукты, такие как Wi-Fi 6, интерактивная доска Idea Hub и планшеты, образуют передовую технологическую платформу для решений локальных партнеров, которые теперь могут удаленно транслировать унифицированный контент в любую школу Российской Федерации. Она дает равные права и возможности для обучения каждому ребенку в России, и неважно, где он или она живет, находится на удаленном обучении или нет,— цифровизация способствует равенству. Кроме того, повышается уровень вовлеченности ребенка в процесс обучения — каждый ученик с раннего возраста получает прямой доступ к современным технологиям и неограниченным знаниям, существенно повышая потенциал для будущего развития и новых достижений».

Предоставленное комплексное решение позволило педагогам и ученикам получить доступ к множеству цифровых образовательных платформ, библиотек, словарей, переводчиков, средств коммуникации, прикладных программ, в частности: образовательной платформе «ЯКласс», уникальной мультиязычной проектно-исследовательской площадке «ГлобалЛаб», цифровой библиотеке «ЛитРес», электронным учебникам издательства «Русское слово», переводчику PROMT и многим другим ресурсам.

Главный исполнительный директор и соучредитель компании Smart Life Юрий Сарапеня рассказал об образовательном планшете Smart Life. Было отмечено, что благодаря крайне высокому уровню технической интеграции планшета, специального программного обеспечения и MDM-системы с оборудованием Huawei удалось достигнуть максимального уровня защищенности и информационной безопасности решения, не имеющего аналогов в мире. Данная технология прошла успешную полноценную апробацию в ряде регионов, в частности в Калининграде и в Смоленске. Решение уже внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и базу данных Минцифры России, а также рекомендовано к тиражированию в субъектах РФ Аналитическим центром при правительстве РФ.

Директор ГБОУ СОШ №531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Татьяна Добрунова поделилась: «Мы рады, что нам была предоставлена возможность на своем опыте оценить эффективность образовательного планшета Smart Life и интерактивной панели Idea Hub от компании Huawei. Ранее наша школа уже имела опыт работы с электронными учебниками в рамках опытно-экспериментальной работы, и я хотела бы отметить, что спектр возможностей, которые дает использование данного решения, значительно шире, чем все, с чем нам приходилось работать ранее. Для меня, как для руководителя школы, особенно важно, что данные планшеты и интерактивные доски не просто являются современным удобным инструментом организации обучения, который очень органично вписался в информационную среду школы, но и несут большой развивающий потенциал, в том числе для педагогов».

В ходе мероприятия компания «ЯКласс» предоставила доступ к сервису онлайн-обучения для школьников и учителей с самой большой базой учебных материалов по школьной программе на русском языке в количестве 1,6 трлн заданий. «ЛитРес» презентовал проект «ЛитРес:Школа», на базе которого совместно с компанией Smart Life реализована «Цифровая школьная мобильная библиотека». Издательство «Русское слово» рассказало о своих цифровых продуктах, включая электронные формы учебников с технологией дополненной реальности, а российская компания PROMT продемонстрировала адаптированное специально под решение «Образовательный планшет Smart Life» ресурс PROMT School — уникальный сервис-переводчик.

О положительном опыте внедрения данного комплексного решения рассказала Надежда Тихомирова, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ №531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Она отметила достижение высоких показателей в успеваемости учеников, их вовлеченности в образовательный процесс, а также положительные оценки и отзывы со стороны педагогов в процессе использования решения «Образовательный планшет Smart Life» и интерактивных досок Idea Hub компании Huawei. «К моменту начала пилотного проекта в нашей школе уже была создана активно развивающаяся цифровая среда, поэтому возможность апробации нового ресурса была нам особенно интересна и актуальна. По нашему запросу на образовательные планшеты Smart Life были установлены те цифровые ресурсы, которые показали себя как наиболее эффективные в период обучения с применением дистанционных технологий весной 2020 года. Появление планшетов и интерактивных досок компании Huawei значительно упростило этот процесс, так как, к примеру, совместное редактирование документов, таблиц и презентаций стало возможно прямо в ходе урока. Установленные на образовательный планшет сервисы видео-конференц-связи позволяют работать с учащимися, находящимися на домашнем обучении, и принимать очные онлайн-зачеты у экстернов. Педагоги активно включились в создание электронных интерактивных заданий и электронных рабочих тетрадей в сервисах Liveworksheets, LearningApps, OnlineTestPad, Quizlet и др. Многие педагоги используют ресурсы образовательных порталов “ЯКласс”, РЭШ и т. д. Огромным преимуществом образовательного планшета Smart Life является также наличие словарей и электронных библиотек, это отметили как учащиеся, так и педагоги. Ну и разумеется, особое программное обеспечение планшета обеспечивает информационную безопасность учащихся, не позволяя им осуществлять поиск через браузер, блокируя рекламу и социальные сети. Могу с уверенностью сказать, что даже за этот короткий срок использования образовательных планшетов и интерактивных досок мы убедились в том, что это совершенно необходимый ресурс для современных школ»,— прокомментировала Надежда Тихомирова.