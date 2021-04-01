Консолидированная выручка Группы НМТП за 2020 год снизилась на 18,7%

Выручка группы в прошлом году составила 45,6 млрд руб., что на 10,5 млрд руб. (или 18,7%) меньше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе компании. «Основное влияние на выручку оказало снижение перевалки сырой нефти в результате пандемии коронавируса и реализации соглашения ОПЕК+ с 1 мая 2020 года о снижении добычи нефти», - отмечается в сообщении.

Консолидированный грузооборот Группы НМТП в 2020 году упал до 110,6 млн тонн (на 31,9 млн тонн меньше, чем в 2019 году). Наливных грузов перевалено 87,8 млн тонн (снижение на 26,6 млн тонн), сухих грузов - 22,8 млн тонн (снижение на 5,3 млн тонн).

EBITDA Группы НМТП в прошлом году составила 30,7 млрд руб. Размер денежных средств и их эквивалентов на 31 декабря 2020 года - 14 млрд руб. Чистый долг группы увеличился на 6,4 млрд руб. из-за снижения остатков свободных денежных средств в связи со значительной выплатой дивидендов.

Андрей Ульченко