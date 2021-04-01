«Славнефть–ЯНОС» вложит в соцпроекты Ярославской области 150 млн рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов подписали ежегодное дополнение к соглашению о сотрудничестве на 2021 год, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Документ, определяющий перечень социальных проектов, финансируемых ПАО «Славнефть-ЯНОС», был подписан 1 апреля.

По данным пресс-службы, в 2021 году «Славнефть-ЯНОС» планирует выделить на реализацию социальных проектов в Ярославской области 150 млн руб. Данные средства будут направлены на поддержку учреждений здравоохранения, культуры, образования, массового спорта, а также на помощь малообеспеченным категориям граждан.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время предприятие направит средства на выполнение комплекса работ по обеспечению подачи кислорода в палаты клинической больницы №2, а также, на проведение капитального ремонта кровли в областной клинической больнице. Кроме того, запланировано финансирование ремонтно-реставрационных работ в Рыбинском драматическом театре. В перечень социальных проектов на 2021 год также входят программа развития детского спорта на базе спорткомплекса «Атлант» и очередной этап благоустройства парка «Нефтяник».

В пресс-службе отметили, что школа №33, лицей №86 и провинциальный колледж, ставшие опорными для Российской академии наук, получат от предприятия транш на укрепление материально-технической базы.

По данным пресс-службы, в 2020 году сумма налоговых платежей предприятия ПАО «Славнефть-ЯНОС» в консолидированный бюджет Ярославской области составила 1,7 млрд руб.

Дарья Сабаева