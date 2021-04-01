Исламист не дожил до теракта

В Тверской области спецназовцы ФСБ застрелили сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавшего теракт на одном из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Исламист оказался уроженцем одной из республик Центральной Азии, имевшим российское гражданство. У себя дома он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатки. По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело, в ходе операции по нейтрализации никто не пострадал.

О нейтрализации сторонника ИГ в Тверской области в четверг сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужбы, гражданин России по указанию главарей террористических структур приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и оборудовал у себя дома лабораторию для синтезирования взрывчатки. Теракт он планировал устроить на одном из объектов ТЭКа (не уточняется, на каком именно).

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали»,— рассказали в ЦОСе.

Сотрудники ФСБ изъяли у убитого огнестрельное оружие и боеприпасы, готовую к применению взрывчатку и необходимые для ее изготовления компоненты.

По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Застреленный сотрудниками ФСБ сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Это не первый случай предотвращения теракта в Тверской области. В мае прошлого года ФСБ задержала гражданина РФ 2001 года рождения в городе Кимры, планировавшего поджоги зданий органов власти и вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов. У молодого человека изъяли переделанный в боевой травматический пистолет Макарова, три «коктейля Молотова», холодное оружие и дневники с информацией о планируемых терактах. Свою вину он признал и раскаялся в произошедшем, суд отправил его под арест.

Александр Тихонов, Ярославль