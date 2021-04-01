Bloomberg: российские миллиардеры в первом квартале разбогатели на $24 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян в первом квартале 2021 года выросло на $23,9 млрд, следует из расчетов агентства «Прайм» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Сейчас в рейтинг входят 25 россиян.
BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. По некоторым компаниям рассчитывается соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинг входят 500 богатейших людей мира.
Топ-10 российских миллиардеров:
- Владимир Потанин («Норникель») — $30,3 млрд (+$235 млн),
- Леонид Михельсон (НОВАТЭК) — $29 млрд (-$4,27 млрд),
- Владимир Лисин (НЛМК) — $26,4 млрд (+$ 2,56 млрд),
- Алексей Мордашов («Северсталь») — $25,6 млрд (-$2,51 млрд),
- Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) — $19,9 млрд (+$2,61 млрд),
- Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР) — $19,7 млрд (+$3,1 млрд),
- Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») — $19,7 млрд (-$1,38 млрд),
- Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК) — $19 млрд (+$928 млн),
- Роман Абрамович (Evraz) — $17,8 млрд (-$665 млн),
- Виктор Вексельберг («Ренова») — $16,79 млрд (+$762 млн).
Единственная женщина в списке богатейших россиян, основательница и гендиректор крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, занимает в рейтинге 18-е место. Ее состояние с начала года выросло на $222 млн, до $9,31 млрд.