Путин предложил переназначить Москалькову на пост омбудсмена

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека, сообщила пресс-служба Кремля. Решение было опубликовано после встречи госпожи Москальковой с господином Путиным.

На встрече с президентом госпожа Москалькова сообщила, что за пять лет лично приняла 1,5 тыс. человек, а в аппарат уполномоченного поступило более 205 тыс. обращений. Она отметила, что в 2020 году аппарат омбудсмена получил более 44 тыс. обращений, в том числе по поводу закрытия границ из-за коронавируса и нарушений трудовых прав.

«В этом году впервые такой огромный объем поступлений был — 44 с лишним тысячи, причем больше трех тысяч — по "горячей линии". Люди обращались в отчаянии, что они не могут вернуться на родину, из-за того что перекрыты границы. Те иностранные граждане, которые находились на территории России, не могли выехать к себе домой или оформить документы для продления работы в России. И очень важно, что государство приняло беспрецедентные меры, для того чтобы урегулировать эти вопросы»,— сказала омбудсмен. Также она обратила внимание на вопросы в трудовой сфере: «Особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться. Такие вопросы приходилось решать, они имели комплексный массовый характер».

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Татьяна Москалькова занимает пост омбудсмена с апреля 2016 года. Уполномоченные по правам человека назначаются на пять лет. На посту омбудсмена госпожа Москалькова сменила Эллу Памфилову, перешедшую на пост главы ЦИКа. До этого она представляла «Справедливую Россию» в Госдуме пятого и шестого созывов.