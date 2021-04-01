Хантер Байден рассказал о роли Burisma в его зависимости от алкоголя и наркотиков

Сын президента США Джо Байдена Хантер признался, что доходы от деятельности в составе совета директоров украинского газового холдинга Burisma способствовали его алкогольной и наркотической зависимости, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на готовящиеся к выходу мемуары господина Байдена-младшего.

Хантер Байден написал, что впервые попробовал спиртное в восемь лет. Он связал последовавшую зависимость с потерей матери и сестры в автокатастрофе и с последующей гибелью брата от рака. «В последние пять лет я потерял брак длиной в двадцать лет, к моей голове приставляли пистолеты, и я с концами пропадал в придорожных мотелях за $59 за ночь, пугая мою семью больше, чем самого себя»,— описывает господин Байден-младший события, происходившие с момента смерти его брата от рака в 2015 году. Он поблагодарил свою супругу Мелиссу Коэн за то, что помогла ему побороть зависимость.

Сын господина Байдена признал, что его фамилия способствовала назначению в совет директоров Burisma, однако не считает это неэтичным. «Так было всегда: думаете, если бы дети Трампа (бывшего президента США Дональда Трампа. — “Ъ”) попытались работать за пределами бизнеса своего отца, его имя не упоминалось бы? Я всегда отвечал на это тем, что работал усерднее, чтобы мои собственные достижения котировались сами по себе»,— написал он. По его словам, в текущей политической обстановке «неважно, принял бы я назначение или нет — я бы все равно подвергся нападениям».

Хантер Байден вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году, когда Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, и покинул совет в 2019 году. Дональд Трамп обвинял Джо и Хантера Байдена в коррупционной сущности назначения. После того, как в 2019 году господин Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, Палата представителей США инициировала первую процедуру импичмента. Дональда Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. В феврале 2020 года Сенат США, большинство в котором тогда занимали республиканцы, оправдал господина Трампа по обоим пунктам импичмента.

Хантер Байден с 2019 года публично говорил о своей борьбе с зависимостью. Комментируя заявления из мемуаров, первая леди США Джил Байден сообщила The Washington Post, что вдохновляется «силой и смелостью нашего сына Хантера в открытом обсуждении своей зависимости».