Изготовители сувениров в Татарстане просят налоговые льготы

Предприниматели, занимающиеся народно-художественными промыслами и изготовлением сувенирной продукции, попросили президента Татарстана Рустама Минниханова предоставить им льготы по упрощенной системе налогообложение (УСН). «Сегодня в Татарстане действуют 34 предприятия, все они в один голос просят о поддержке со стороны государства — снизить налоговую ставку по УСН»,— заявила представитель бизнес-омбудсмена республики в Зеленодольском районе Альбина Динмухаметова.

Ее предложение поддержала министр культуры Татарстана Ирада Аюповв, которая указал, что, например, в Карелии и Башкирии для таких предпринимателей налоговая ставка снижена до 1-3%. Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев также выступил за поддержку местных производителей, указав, что «туристы порой увозят на память стандартные сувениры китайского производства, которые не имеют никакого отношения к Татарстану». Рустам Минниханов поручил профильным министерствам «изучить вопрос и внести предложения по мерам поддержки этой отрасли». «Причем меры поддержки не должны ограничиваться снижением ставок УСН, но и включать проведение обучения, семинаров, создание дополнительных условий для реализации продукции»,— говорится в сообщении пресс-службы господина Абдулганиева.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"