5,7 процента составила инфляция по состоянию на 29 марта 2021 года, следует из недельных оценок Росстата. В годовом измерении на фоне высокой базы 2020 года инфляция за неделю незначительно снизилась, а с 23 по 29 марта составила 0,2%, как и неделей ранее, что может свидетельствовать о ее постепенной стабилизации. За неделю значительно подорожали яйца — на 1,3%, мука — на 0,6%, мясо кур и сахар — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,4%, а подешевела плодоовощная продукция — на 0,2%. Из медикаментов подорожали поливитамины (на 0,4%) и валокордин (на 0,3%). Бензин и дизель выросли в цене на 0,3% и 0,2% соответственно. Среднесуточная инфляция за 29 дней марта составила 0,024% против 0,025% годом ранее.