Обнальщики рвутся на свободу

Как стало известно “Ъ”, двое осужденных по громкому уголовному делу о хищении 3,2 млрд руб. у Промышленного сберегательного банка (ПСБ) пытаются досрочно выйти на свободу. Бывший акционер банка Иван Мязин, считающийся крупнейшим в России специалистом по обналичке, подал соответствующее ходатайство в суд подмосковного Можайска, но его рассмотрение было отложено, так как банкир не отбыл половины своего восьмилетнего срока. Экс-председатель правления ПСБ Борис Фомин, приговоренный к шести годам, наоборот, свой срок для УДО пересидел.

Как рассказали “Ъ” в суде Можайска, сиделец городского СИЗО №10 Мязин обращается в суд уже второй раз. В своем первом ходатайстве, поданном еще в январе, осужденный просил суд пересчитать время, проведенное им под арестом. По закону каждый день, отбытый осужденным в изоляторе, должен зачитываться ему за полтора дня в колонии, однако вычисленные таким образом финансистом Мязиным цифры не совпали с данными ФСИН.

Банкир провел под арестом 21 месяц — с момента задержания в мае 2018 года до вынесенного в январе 2020 года решения апелляционной инстанции Московского облсуда. Еще 14 месяцев он отсидел в том же можайском СИЗО, но уже в качестве осужденного, которого привлекли свидетелем по нескольким уголовным делам коррупционной направленности. Таким образом, до необходимой по закону половины от назначенного ему восьмилетнего срока господину Мязину, по мнению правоохранителей, не хватает примерно 2,5 месяца. Сам осужденный, видимо, посчитал, что на коэффициент 1,5 следует умножать весь срок, проведенный им в изоляторе,— эти разногласия и послужили поводом для его обращения в суд.

Не дождавшись ответа на свое первое заявление, господин Мязин на днях обратился в ту же инстанцию с новым — «о замене неотбытого срока более мягким видом наказания». Однако, как сообщили “Ъ” в горсуде, ни одно из обращений осужденного к рассмотрению еще не назначено.

Тем временем его бывший коллега и сообщник Борис Фомин, занимавший должность председателя правления ПСБ, пытается досрочно освободиться из колонии общего режима №6, расположенной в городе Новомосковске Тульской области. Его ходатайство местный горсуд должен был рассмотреть на днях, но заседание было перенесено из-за неявки одной из сторон. Господин Фомин, в отличие от господина Мязина, давно пересидел контрольную дату выхода по УДО. Судиться за освобождение он начал, еще находясь в СИЗО «Матросская Тишина», но успеха не добился. Попав в тульскую колонию, Борис Фомин продолжил тяжбы в суде Новомосковска, но там дело тоже не удалось сдвинуть с мертвой точки, хотя финансист отсидел больше половины своего шестилетнего срока.

«Мой клиент получил от администрации учреждения положительную характеристику,— пояснил “Ъ” адвокат Шамсудин Цакаев.— Как следует из этого документа, он не имеет взысканий, всегда вежлив и опрятен, участвует в общественной жизни колонии и трудится в меру своих возможностей». По данным защитника Цакаева, бывший банкир, которому хронические заболевания не позволяют заниматься физическим трудом, заведует на зоне библиотекой и даже пытается привести вверенное ему учреждение в соответствие с требованиями времени. Бывший управленец формирует сейчас единую компьютерную базу, в которую будут занесены весь книжный фонд колонии и все читатели из числа спецконтингента. Помогут ли досрочному освобождению Бориса Фомина его трудовые заслуги, пока неясно. Во всяком случае, суды до сих пор приходили к выводу о том, что автор ходатайств «на путь исправления не встал».

В 2015 году, после отзыва лицензии у ПСБ и возбуждения уголовного дела о хищении из банка 3,2 млрд руб., его фигурантами стали несколько топ-менеджеров и акционеров кредитной организации. Четырех обвиняемых затем приговорили к срокам от трех до девяти лет за особо крупные растраты и мошенничества (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). На этом расследование могло бы завершиться, однако в июне 2017 года правоохранителям удалось вычислить и задержать на даче в Подмосковье бывшего руководителя банка Бориса Фомина, около двух лет числившегося в розыске.

Оказавшись в СИЗО, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого заявил, что аферы в банке совершались под руководством и в интересах его теневого владельца Мязина, проходившего по делу только свидетелем. В мае 2018 года благодаря показаниям управленца Фомина сотрудникам Следственного департамента МВД РФ удалось задержать господина Мязина, которого правоохранители даже называли «королем обнала». По приговору, вынесенному горсудом Подольска в особом порядке, господин Мязин, признавший вину, получил пять лет. Однако прокуратура, не согласившись с наказанием, добилась, чтобы Мособлсуд добавил ему три года.

Сергей Машкин