Суд в Ленобласти вынес приговор бывшему руководству кадастровой палаты региона

В Ленинградской области суд признал бывшего директора кадастровой палаты, его зама, инженера, а также гендиректора сторонней организации виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все, кроме инженера, приговорены к лишению свободы.

Об этом сообщила пресс-служба областного следственного комитета. Следствием установлено, что фигуранты незаконно приобрели право на земельный участок в Свердловском городском поселении, изготовив поддельные документы, чем нанесли муниципальному образованию ущерб в особо крупном размере. Бывший директор палаты приговорен к двум годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. рублей, его заместитель — к 7,5 годам колонии строгого режима, штрафу в размере троекратной суммы взятки в 13531680 рублей, а также запрету занимать госдолжности в течение трех лет, гендиректор сторонней организации — к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кадастровому инженеру назначили только штраф в 100 тыс. рублей.

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