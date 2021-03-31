Новые корпуса тубдиспансера Удмуртии откроют во втором квартале 2022 года

Новый комплекс зданий туберкулезного диспансера Удмуртии планируют ввести в эксплутация во втором квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«Больница строится не первый год. Вы знаете, что стройка была заморожена, но по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова и при поддержке депутата Госдумы Андрея Исаева удалось добиться возобновления финансирования»,— подчеркнул премьер.

Отметим, что во взрослом отделении тубдиспансера разместят диагностическое отделение, 100 коек в стационаре, 6 коек в реанимации и две операционные. Детское отделение включает поликлинику на 100 посещений в смену, стационар на 40 коек, лабораторию, эндоскопию и рентген. Также на территории туберкулезной больницы появятся новый пищеблок, реконструированные прачечная и котельная.