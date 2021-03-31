Законодатели штата Нью-Йорк одобрили легализацию марихуаны в рекреационных целях

Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Губернатор штата Эндрю Куомо назвал этот шаг «историческим» и пообещал подписать документ, как только он ляжет к нему на стол. После вступления законопроекта в силу Нью-Йорк станет 15-м штатом, допускающим употребление марихуаны в рекреационных целях.

Согласно положениям законопроекта, жители штата в возрасте старше 21 года имеют право хранить до 85 г марихуаны. Кроме того, они получат право выращивать у себя марихуану — не более трех растений на одного взрослого или шести растений на домохозяйство. Продажи марихуаны будут облагаться 13-процентным налогом. Доходы от налогов будут перечисляться в специальный фонд, откуда будут делаться отчисления на образование, гранты, финансирование лечения от наркотической зависимости и тому подобные цели.

Регулированием продаж и дистрибуции рекреационной и медицинской марихуаны, которая была легализована в 2014 году, будет заниматься создаваемое новое ведомство — Ведомство по контролю за оборотом марихуаны. По оценкам властей штата, легализация может приносить бюджету ежегодно $350 млн, а также позволит создать от 30 тыс. до 60 тыс. рабочих мест.

Алена Миклашевская