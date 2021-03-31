Губернатор Приморья пригрозил отставкой мэру Владивостока

Глава Приморского края Олег Кожемяко резко раскритиковал работу мэра Владивостока Олега Гуменюка по ликвидации последствий ноябрьского ледяного дождя, благоустройству и содержанию городских дорог. Ледяной дождь прошел в Приморье в ночь на 19 ноября прошлого года, это привело к обрывам линий электропередачи и остановке насосных станций, обеспечивающих теплоснабжение. Улицы Владивостока были завалены упавшими ветками деревьев. Власти региона оценили ущерб от стихии более чем в 1 млрд руб.

На встрече с мэром господин Кожемяко сообщил, что жители Владивостока жалуются ему на до сих пор не убранные ветки деревьев. «Приступать к работам можно было гораздо раньше, договариваться с лесоперерабатывающими компаниями по складированию, утилизации веток. Почему нельзя было организовать работу так, чтобы она давала результат?» — высказал претензию губернатор. Вместо большего штата чиновников глава края предложил мэру нанять дворников. «Дайте им зарплату по 50 тыс. руб., обеспечьте средствами малой механизации. И тогда работа по уборке города будет видна»,— посоветовал глава региона.

Мэра Владивостока Олег Гуменюк Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Недовольство губернатора вызвало и состояние городских дорог, включая те, которые были совсем недавно отремонтированы, но уже «выглядят ужасно». По мнению господина Кожемяко, это демонстрирует «неэффективность действующей команды мэрии Владивостока». Подверг критике глава региона и состояние дел с благоустройством города, строительством многоярусных парковок и реконструкцией стадиона «Авангард».

«Вы, Олег Владимирович, уже два года работаете, за это время по ряду объектов даже проектно-сметной документации нет. Мне сложно сказать, чем тогда занимается городская администрация, если такие проекты не считает важными, не говоря уже о непостроенных детских садах, школах, неподобранных участках под поликлиники»,— заявил Олег Кожемяко. «И могу прямо сказать, что (если) не будет положительных изменений, я буду вынужден принимать решения»,— заключил губернатор.

«Для краевых властей стала очевидной неспособность действующей команды мэрии решать проблемы города. Судя по всему, в ближайшее время можно ожидать отставку Гуменюка и назначение нового мэра, также выдвиженца губернатора»,— считает глава фракции КПРФ в парламенте Приморья Анатолий Долгачев.

Олег Гуменюк был избран мэром Владивостока депутатами городской думы в марте 2019 года. Господин Гуменюк занимал пост министра по физической культуре и спорту Амурской области, когда регион возглавлял Олег Кожемяко (2008–2015).

Алексей Чернышев, Владивосток