Координатор Добрянского местного отделения ЛДПР покинул партию

Координатор местного отделения ЛДПР в Добрянском городском округе, депутат местной думы по округу №16 Марк Коробов написал заявление о выходе из партии. Об этом депутат сообщил на своей странице в Instagram. По словам господина Коробова, его решение связано с недовольством руководством регионального отделения ЛДПР. «В региональном отделении в большинстве своём остаются те, кто приходит на работу отсидеться, и, как они сами не раз мне говорили, отправить какие попало фоточки в Москву на тему «как у них тут всё здорово» (на самом деле нет), чтобы их не лишили федерального финансирования», – пишет депутат.

Координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников утверждает, что перед уходом из партии Марк Коробов обзванивал членов местного отделения и предлагал им покинуть ЛДПР. «В реготделение поступали сигналы и я попросил Коробова написать объяснительную. В ответ он принёс своё заявление. Считаю такой поступок двойным предательством», – заявил “Ъ-Прикамье” Олег Постников. Он добавил, что новый координатор местного отделения будет назначен до конца недели.

Отметим, что Марк Коробов считается членом команды депутата Пермской думы от ЛДПР Ильи Лисняка, ранее покинувшего партию. Также из ЛДПР вышла гендиректор медиаагентства «КУЛИЧ» Ирина Форсюк, которая тоже входит в команду Ильи Лисняка.