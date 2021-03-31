Многолетний глава Fujifilm Holdings Сигетака Комори покидает свой пост

Fujifilm Holdings объявила об уходе своего генерального директора и главы правления Сигетаки Комори, возглавлявшего японскую компанию с 2003 года. Господин Комори, которому исполнился 81 год, перестанет быть главой компании в июне и займет должность главного советника.

С уходом господина Комори должности гендиректора и председателя правления будут разделены между двумя людьми. Преемником Сигетаки Комори на посту генерального директора Fujifilm Holdings станет нынешний директор компании Теити Гото, который одновременно будет занимать пост президента холдинга. А главой правления должен стать нынешний президент и исполнительный директор холдинга Кэндзи Сукено. Обе кандидатуры еще должны быть одобрены в ходе следующего собрания совета директоров компании в июне этого года.

Господин Комори принял управление над Fujifilm в 2003 году, когда развитие цифровых технологий привело к быстрому снижению спроса на фотопленку и традиционные фотоаппараты, на выпуске которых специализировалась Fujifilm. Под руководством господина Комори компания провела масштабную реформу, сменив акцент своей деятельности на выпуск медицинского оборудования и препаратов, а также развитие биотехнологий.

Кирилл Сарханянц