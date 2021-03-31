В Ростове двоих братьев осудили за вымогательство денег для пополнения «общака»

Советский районный суд Ростова признал виновными в вымогательстве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) братьев Симона и Шамира Вартанянов. Симону Вартаняну назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. Шамира Вартаняна суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что Симон Вартанян, будучи уголовным лидером, вместе с другими участниками организованной группы вымогал у работника Северного кладбища Ростова-на-Дону 7,2 млн руб. для пополнения криминальной кассы. Также братья с группой лиц, применяя насилие, требовали от женщины передать им ее доли в праве общей собственности на земельный участок и здание на ул. Тружеников, которые стоят более 5 млн руб. В сообщении отмечается, что в отношении иных лиц дело выделено в отдельное производство.

Наталья Шинкарева