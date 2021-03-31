«В начале года рост отгрузки продукции кубанских промпредприятий составил 11%»

—Для промышленных предприятий края минувший год оказался непростым, как чувствует себя отрасль в 2021 году? Какая продукция сегодня наиболее востребована?

—Несмотря на сложности, вызванные пандемией, прошлый год стал прорывным для производителей товаров первой необходимости и средств индивидуальной защиты. Актуальность этой продукции сохраняется и сегодня. За первые два месяца 2021 года промпредприятия региона реализовали продукцию на 45,2 млрд руб­лей, что на 10,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Высокие объемы отгрузки обеспечили организации, специализирующиеся на производстве металлургической продукции, строительных материалов, машин и оборудования, химической продукции, готовых металлических изделий, а также бумаги и бумажных изделий. В январе-­феврале промышленные компании региона перечислили в бюджет более 1,5 млрд. руб­лей налогов с ростом в 20,8% к аналогичному периоду прошлого года.

—Какие меры поддержки получала отрасль в прошлом году? И на какую сумму они были оказаны?

—В прошлом году объем помощи, оказанной промышленным предприятиям края, составил 1,2 млрд руб­лей. Из них более 950 млн руб­лей были направлены из краевого бюджета, около 250 млн руб­лей — из федерального. В рамках реализации краевой госпрограммы субсидии предоставлены 45 предприятиям промышленности по пяти направлениям на сумму 154 млн руб­лей.

Тридцать семь кубанских компаний получили в Фонде развития промышленности (ФРП) льготные займы общим объемом свыше 770 млн руб­лей. Среди продуктов финансирования фонда одной из самых востребованных оказалась программа «Приоритет». Она направлена на поддержку важных для края отраслей, таких как легкая и деревообрабатывающая промышленности. Важно упомянуть новую программу поддержки производителей товаров первой необходимости, которую в оперативном режиме в прошлом году разработал и внедрил краевой ФРП. Зай­мами на максимально льготных условиях под 1% и отсрочкой платежа на один год смогли воспользоваться 10 предприятий на сумму более 150 млн руб­лей. Чтобы нарастить выдачу льготных займов в период пандемии, губернатор Вениамин Кондратьев принял решение докапитализировать фонд на 500 млн. руб­лей.

«В прошлом году объем помощи, оказанной региональным промышленным предприятиям края, составил 1,2 млрд. руб­лей. Из них более 950 млн. руб­лей были направлены из краевого бюджета, около 250 млн. руб­лей — из федерального.»

Поддержку получил промышленный парк «Достояние» в Кавказском районе. Управляющей компании предоставлена субсидия на создание инфраструктуры на 260 млн руб­лей. Из них свыше 10 млн руб­лей — средства краевого бюджета.

Кроме того, в прошлом году в пилотном режиме была запущена краевая программа поддержки машиностроителей. Эта мера позволяет производителям техники и оборудования продавать свою продукцию с 10% скидкой, при этом не терять в выручке: недополученные доходы возмещаются компаниям из краевого бюджета. Благодаря этой программе ее участники реализовали порядка 2,3 тыс. единиц продукции, в том числе сельхозтехники, на сумму свыше 600 млн руб­лей. Более 60 млн руб­лей вернулись машиностроителям в виде субсидий. Кстати, эта программа способствует и обновлению самих производств — половину суммы, которую предприятия получают в качестве компенсации из бюджета, они должны направить на модернизацию мощностей.

—На какую поддержку могут рассчитывать предприниматели, готовые открыть собственное промышленное производство?

—В крае работает целая система мер поддержки промпредприятий, включая Фонд развития промышленности, который оказывает комплексную поддержку производителям. Тем, кто планирует создать свое производство, рекомендую в первую очередь обратиться именно в региональный ФРП, где организован единый консультационный центр (ЕКЦ) и сформирован навигатор мер поддержки. ЕКЦ работает по принципу одного окна, там можно подобрать наиболее подходящие меры поддержки из действующих как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это и субсидии по различным направлениям, и займы на максимально льготных условиях, и помощь в продвижении продукции. Так у предпринимателя сложится полноценная картина: на что можно рассчитывать уже при старте, а какие преференции возможно получить от государства в процессе реализации инвестпроекта.

—Сколько индустриальных парков уже прошли регистрацию и работают на территории края?

—В настоящее время в Краснодарском крае четыре действующих индустриальных парка. Три из них — «Краснодар», «Компрессорный» и «Достояние» — уже вошли в реестр Минпромторга России. Четвертый, промпарк «Кубань» в Усть-­Лабинске, находится на стадии подготовки пакета документов. Кстати, уже в этом году на его территории был открыт новый завод, выпускающий полипропиленовые мешки. Такого производства в крае до сих пор не было, кубанские компании ранее закупали подобную упаковку в других регионах. Общая стоимость проекта составила около 204 млн руб­лей. В результате в Усть-­Лабинске появилось порядка 70 новых рабочих мест.

Всего же на территориях вышеперечисленных четырех промышленных парков уже разместил свои производства — 21 резидент, более 2 тыс. человек получили работу. Эти компании производят различную промышленную продукцию: строительные материалы, мебель, почвообрабатывающую технику, материалы, применяемые для строительства дорог и укрепительных сооружений, дорожные знаки, строительные металлические конструкции, теплообменные устройства, промышленное холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха, а также продукты питания.

«В настоящее время в Краснодарском крае четыре действующих индустриальных парка. Три из них — «Краснодар», «Компрессорный», и «Достояние», уже вошли в реестр Минпромторга России. Четвертый, промпарк «Кубань» в Усть-Лабинске, находится на стадии подготовки пакета документов.»

—Какие парки планируется создать в регионе в ближайшие годы?

—В стадии создания на сегодняшний день находятся еще семь площадок. Это «КРАУН ПАРК», расположенный в Динском районе. Предполагается, что он будет иметь универсальную специализацию, но основное его направление — металлообработка. В июне прошлого года, несмотря на пандемию, был дан старт строительству логистического комплекса площадью 250 тыс. квадратных метров на территории Восточной промышленной зоны Краснодара. Здесь планируется создание более тысячи новых рабочих мест, в том числе предприятий легкой промышленности. В промпарке «Апшеронск» планируется размещение 5–6 резидентов. Это деревообрабатывающие предприятия, компании, специализирующиеся на производстве строительных материалов, котельного оборудования, а также транспортные организации, предприятия логистики и т. д. Кроме того, департаментом промышленной политики края сегодня ведется работа с инвесторами по созданию других индустриальных парков в Краснодаре, Новороссийске, Белореченском районе. Мы рассчитываем разместить там экологически безопасные производства.

—В январе губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по вопросу социально-­экономического развития края поставил задачу увеличить рост ВРП в 2021 году до 104,5%. При этом в планах рост в промышленной отрасли должен составить 113,6%. Для достижения этих целей, видимо, предстоит внедрение новых мер поддержки. Какие у вас планы в этом отношении?

—Мы продолжаем разрабатывать дополнительные меры государственной поддержки для промпредприятий. Сейчас прорабатываем возможность субсидирования 50% затрат на аренду для резидентов новых индустриальных парков. Мы уверены, что эта мера будет пользоваться спросом прежде всего у предприятий легкой промышленности. Также в планах снижение ставок по налогу на имущество и налогу на прибыль до 0% для участников специальных инвестиционных контрактов.

Продолжится работа по докапитализации Фонда развития промышленности Краснодарского края. По поручению губернатора края в среднесрочной перспективе кубанский ФРП доведут до объема 5 млрд рублей.

Помимо этого, в разработке находится комплекс мер, направленный на развитие компонентной базы с целью углубления локализации производства сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники в Краснодаре.