Компания «Коулстар» зарегистрировала в Новосибирской области «Разрез Богатырь»

Московское ООО «Коулстар» зарегистрировало в Новосибирской области ООО «Разрез Богатырь» в Искитимском районе. На учет в налоговом органе компания поставлена 26 марта. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% в новой компании принадлежит «Коулстар», уставной капитал 10 тыс. руб. «Разрез Богатырь» планирует вести добычу антрацита открытым способом. По данным «Интерфакс», лицензий на разработку у компании пока нет.

ООО «Коулстар» контролируется Эдуардом Худайнатовым (75,1%), имеет лицензию на разведку и добычу каменного угля в границах участков Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии.

В декабре 2020 года на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что областное правительство направило в федеральное ведомство отрицательный отзыв на попытку инвестора получить лицензию на участок «Богатырь» Горловского месторождения антрацитовых углей. Кто подавал заявку, глава региона не уточнял. «Участок накрывал несколько десятков населенных пунктов. Я высказался против лицензирования. Видим, что есть новые попытки, причем довольно циничные. Предлагается отлицензировать тот же участок "Богатырь" но уже с новыми границами — аккуратно обведя населенные пункты. Эту заявку мы будем отклонять. Это принципиальная позиция сформированная три года назад — на ближайшие десятилетия расширять добычу угля открытым способом на территории Новосибирской области нецелесообразно. Даже можно сказать, что невозможно»,— говорил он журналистам.

Оксана Павлова