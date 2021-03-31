К бюджету добавили расходов

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли поправки в бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Целевых трансфертов правительством РФ региону предоставлено на 8,4 млрд руб., из них большая часть (8 млрд руб.) — на дорожную сферу. Также средства пойдут на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, помощь многодетным и детям-сиротам, выплаты сотрудникам здравоохранения, закупку нового медицинского оборудования и другие социальные инициативы.



На восьмой сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутатами в двух чтениях приняты поправки в областной закон «О региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Документ представил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По словам чиновника, поправки разработаны с учетом предоставленных региону дополнительных целевых трансфертов из федерального бюджета на сумму 8,4 млрд руб., из которых 8 млрд руб. направлены на развитие дорожного комплекса. На эти же цели область в 2021 году дополнительно выделила 964 млн руб. Еще на 702 млн руб. выросло финансирование оплаты государственных и муниципальных контрактов недорожной тематики, в том числе 500 млн руб. направлены министерству здравоохранения для строительства семи поликлиник в Новосибирске. «Эта инициатива должна быть оплачена за счет бюджета 2020 года, но ввиду изменения графика обязательств частным партнером мы их в прошлом году не оплатили, поэтому предусматриваем их по соглашению в 2021 году»,— отметил Виталий Голубенко.

Другие бюджетные корректировки внесены заксобранием. В их числе — выделение средств на строительство школы №54 и оказание дополнительной поддержки муниципальным образованиям на расходы по техническому присоединению к инженерным сетям при строительстве специализированного жилого фонда. Еще 390 млн руб. выделены на жилье для детей-сирот и 65 млн руб. — на оказание поддержки многодетным семьям для подключения к газопроводу. В бюджетных коррективах также учтены средства на выплату медработникам, оказывающим услуги гражданам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, — 83 млн руб. Предусмотрены ассигнования на реализацию региональных проектов, новую сеть и содержание имущества, в том числе 17 млн руб. — на ремонт фасада бассейна «Нептун», 15 млн руб. — на подготовку к чемпионату мира по волейболу и содержание объектов имущества. 243 млн руб. область зарезервировала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и непредвиденных расходов.

Основным источником собственных средств в 2021 году стали переходящие остатки бюджета прошлого года, в частности перераспределенные ассигнования, ранее выделенные министерствам строительства и ЖКХ.

К первому чтению законопроекта о поправках объем доходов регионального бюджета в 2021 году составил 196,2 млрд руб., расходов — 207,4 млрд руб. Дефицит вырос до 11,2 млрд руб. «Но он увеличивается за счет незаемных источников финансирования — главным образом за счет остатков, перешедших из областного бюджета 2020 года»,— подчеркнул министр.

Депутат Вячеслав Илюхин отметил сдвиг в финансировании ряда объектов, в числе которых — строительство реанимационного корпуса больницы №34, двух детских садов в районах области, отказ в выделении средств на подстанцию «Академическая». «Я хотел бы узнать причины переноса строительства этих объектов и подстанции „Академическая“ на сумму 95 млн руб. Насколько я знаю, в ней есть острая необходимость, так как в этом районе проблемы с электричеством, а также существует переплата за пользование этой подстанцией. Есть несколько проектов, которые убрали полностью, в частности детский сад на ул. Краузе на 65 млн руб., причина указана — „отсутствие необходимости“. Насколько я знаю, он не достроен, несмотря на то что перечислен аванс в размере 85 млн руб. Сдать его должны были еще в 2020 году. Также лишили денег Театр музыкальной комедии, причина — не смогли оформить документы. Прошу пояснить»,— высказался парламентарий.

По словам министра финансов, перемещение ассигнований связано с необходимостью ускорения решения проблем многодетных семей и обеспечения жильем детей-сирот. «Были проведены соответствующие консультации с прокуратурой области. Ввиду безотлагательности данных мер мы должны были пожертвовать теми лимитами, которые на сегодняшний день не расторгованы. Эти лимиты не сокращаются в трехлетнем бюджете, а переносятся с 2021 на 2022 год»,— прокомментировал он. Тем не менее депутаты предложили министерству подготовить пояснения по каждому объекту.

Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Козлов поинтересовался, предусмотрена ли в бюджетных коррективах индексация фондов оплаты труда работников образования, которые не вошли в число категорий, предусмотренных майскими указами президента 2021 года? «Средства на это заложены еще при формировании бюджета на 2021 год»,— ответил Виталий Голубенко.

Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панферов назвал корректировки объективными. «Понимание есть. Принято решение голосовать в двух чтениях»,— сказал он. В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали все присутствующие депутаты.

Бюджет наказов

После перерыва, в котором прошло заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, его председатель Федор Николаев отметил, что общее число поправок ко второму чтению составило 130. Изменился и общий объем доходов и расходов областного бюджета: доходы увеличены на 4,2 млрд руб. и составили 200,4 млрд руб. Из них в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области для софинансирования вопросов местного значения будет направлено порядка 500 млн руб., в том числе на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, ремонты и устранение предписаний контрольно-надзорных органов в детских оздоровительных учреждениях, развитие инфраструктуры в сельской местности. Общий объем расходов областного бюджета с учетом поправок составил 211,7 млрд руб.

В числе поправок Федор Николаев назвал увеличение на 1,43 млрд руб. общего объема средств, направляемых в 2021 году на строительство мостового перехода через Обь, за счет средств федерального бюджета (всего — 11,7 млрд руб.). Еще одна крупная поправка (705 млн руб.) преду­смотрена на ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках софинансирования с федеральным бюджетом. На 146 млн руб. увеличено финансирование министерства цифрового развития. Дополнительно депутаты утвердили 116 млн руб. на финансирование объектов капитального строительства в муниципальных районах и городских округах. В их числе — строительство поликлиники по ул. Кубовой в Новосибирске, реконструкция Сузунской ЦРБ, а также подготовка проектно-сметной документации на строительство ряда социальных объектов. На совершенствование сферы здравоохранения направлен 51 млн руб.

«Включены поправки, которые в декабре депутаты заксобрания подавали по наказам избирателей, однако они не вошли в проект. Это финансирование относительно крупных объемов — более 100 млн руб. на проектно-сметную документацию по подготовке к строительству ряда объектов»,— сообщил Федор Николаев.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив наиболее важной поправкой в бюджете региона на 2021 год назвал выделение дополнительных средств на покупку жилья для детей-сирот

Спикер заксобрания Андрей Шимкив наиболее важной поправкой назвал выделение дополнительных средств на покупку жилья для детей-сирот. «Не менее важно было и сохранить в бюджете 2 млн руб. на ремонт памятников героям Великой Отечественной в селе — не на этом мы должны экономить. Очень важно и выделение 65 млн руб. на газификацию в поселке Садовый для многодетных семей. Люди давно этого добивались, ходили на прием к депутатам, на сегодня этот вопрос закрыт,— отметил он.— На дорожный фонд в бюджете запланирован почти 1 млрд руб. На строительство 54-й школы в Новосибирске заложено 50 млн руб. — свое слово мы сдержали. 8 млрд руб. федеральных средств будет направлено на медицину, начало строительства семи поликлиник, на другие цели»,— прокомментировал СМИ председатель Законодательного собрания Новосибирской области.

Пособия детям

На восьмой сессии депутаты приняли поправки в закон о поддержке семей с детьми от трех до семи лет. Новые размеры ежемесячной денежной выплаты этой категории граждан предусматривают поправки, внесенные в марте 2021 года в указ президента «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно документу, принятому в Новосибирской области, выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Кроме того, вводится трехступенчатая система установления максимального размера выплаты.

Стандартным размером выплаты остается 50% от размера прожиточного минимума на ребенка (в Новосибирской области в 2021 году — 12,7 тыс. руб.). Если ежемесячная выплата в размере 50% не позволяет повысить доходы семьи до прожиточного минимума, то выплата назначается в размере 75% прожиточного минимума на ребенка. Если увеличенное пособие в размере 75% тоже не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, то родители будут получать выплату в размере 100% прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

С 1 апреля будет также изменен и принцип расчета степени нуждаемости. Будут учитываться такие нюансы, как наличие движимого или недвижимого имущества. На выплату в таком случае могут рассчитывать те семьи, в собственности у которых имеется одно жилое помещение. При этом площадь жилья может быть любой. В тех случаях, когда у семьи несколько квартир, надеяться на выплату они могут только в том случае, если площадь всех квартир или домов не превышает 24–40 кв. м на одного человека соответственно.

Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин подчеркнул особую значимость рассматриваемого законопроекта. «В нашем регионе меры поддержки распространяются на 118 тыс. детей. В наступившем году на ежемесячные доплаты семьям будет затрачено 10,2 млрд руб., из них доля областного бюджета — 2,2 млрд руб. При этом общая сумма выплат вырастет на 3 млрд руб., из них 706 млн руб. — доля бюджета области»,— сообщил он.

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли закон сразу в двух чтениях. Пересчет коснется пособий начиная с 1 января 2021 года.