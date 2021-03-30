Илья Мажаров назначен генеральным директором завода Петровского

Как стало известно “Ъ-Приволжье”, совет директоров оборонного завода им. Г. И. Петровского принял решение назначить генеральным директором предприятия коммерческого директора Илью Мажарова.

Предыдущий генеральный директор завода Николай Упирвицкий по решению совета директоров станет заместителем председателя совета директоров. В новой должности господин Упирвицкий будет курировать научно-технический совет предприятия и вопросы стратегического развития.

«В настоящее время вопросы новых перспективных разработок завода стали самыми важными и во многом определяющими будущее завода. Совет директоров принял мое предложение сконцентрироваться на этом направлении работы. Причем речь идет не только об опытно-конструкторских разработках (ОКР) по заданию Министерства обороны РФ, но и об инициативных ОКР предприятия», – пояснил “Ъ-Приволжье” бывший генеральный директор, совладелец завода Николай Упирвицкий.

Илья Мажаров окончил в 1988 году Орловское высшее военное командное училище правительственной связи, в 2004 году – Волго-Вятскую академию государственной службы. До 2013 года прослужил в органах государственной безопасности. С 2013 года работал в АО НПО «Эркон» заместителем генерального директора по производству, генеральным директором. С июля 2020 года – коммерческий директор ПАО «Завод им. Г.И. Петровского».