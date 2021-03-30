Главные новости к утру 30 марта

В девятиэтажном доме в Зеленодольске (Татарстан) произошел взрыв газа. По сведениям МЧС, один человек погиб, шесть пострадали. Взрыв привел к обрушению семи квартир на шестом и седьмом этажах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Австралия ввела санкции против четырех юридических лиц и одного гражданина России в связи с причастностью к строительству и работе Крымского моста. По заявлению МИД Австралии, ограничительные меры были согласованы с Канадой, которая накануне также расширила санкционный список.

Саудовская Аравия поддержит продление ограничений на добычу нефти участниками соглашения ОПЕК+ в мае и июне, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Она также намерена сохранить добровольное сокращение добычи со своей стороны. Встреча министров энергетики стран—участников соглашения запланирована на 1 апреля.

Apple объявила, что российские сервис-центры смогут с этой недели подать заявку на участие в программе получения фирменных запчастей. Программой, запущенной в США в 2019 году, планируется покрыть почти все страны, где продаются продукты Apple. Отметим, что ранее СМИ со ссылкой на условия договора сообщали о праве Apple проводить внезапные проверки в сотрудничающих сервис-центрах.

О важнейших событиях 30 марта — в анонсе “Ъ”.