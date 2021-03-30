Apple запустит в России партнерскую программу для сервис-центров

Компания Apple объявила о расширении программы независимых сервисных центров (IRP), по которой компании могут получать те же самые запасные части, что и авторизованные сервисные центры. Начиная с текущей недели, сервисные центры из России смогут подать заявку на регистрацию в качестве IRP. Компании из Украины, Белоруссии и Казахстана смогут зарегистрироваться позднее в 2021 году.

Программа IRP была запущена в 2019 году в США. Apple намерена распространить ее «практически на все страны, в которых продается продукция Apple». Помимо оригинальных запчастей, компания обещает предоставить партнерам инструменты, руководства, средства диагностики и бесплатное обучение.

Apple не раскрывает условия договора с независимыми сервисными центрами. В 2020 году издание Vice сообщало, что компании, которые хотят участвовать в программе, должны согласиться на внезапные инспекции и аудиты со стороны Apple. По информации издания, если аудиторы найдут «запрещенные» запасные части, то Apple может оштрафовать компанию. Помимо этого, Apple оставляет за собой право проверять сервис-центр в течение пяти лет после выхода из программы.