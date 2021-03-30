Главные анонсы 30 марта

В Москве президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям.

Пресненский суд Москвы начнет рассматривать по существу второе уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток на 1,4 млрд руб. О деле

В Москву с визитом прибудет заместитель председателя правительства, глава МИД Туркмении Рашид Мередов. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В Трнаве (Словакия) состоится матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Словакия—Россия. Ранее российская сборная обыграла Мальту и Словению.