«Россети Сибирь» взыскивают в минфина Республики Алтай более 900 млн рублей

ПАО «Россети Сибирь» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 912,6 млн руб. с министерства финансов Республики Алтай. Дата его рассмотрения пока не назначена. В «Россети Сибирь» пояснили «Ъ-Сибирь», что иск подан в связи убытками компании за транзит электроэнергии через электросети алтайского филиала.

Ранее директор филиала компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» Николай Пантелеев сообщал журналистам, что долг республики за транзит электроэнергии составляет около 1 млрд руб. «За транзит этой электроэнергии до 2016 года платили потребители Алтайского края. По решению суда теперь жители края не должны платить в своих тарифах за этот переток электроэнергии, а это ежегодно от 160 млн руб. до 200 млн руб. Эту сумму как раз исключили из наших экономически обоснованных затрат. В Республике Алтай в тариф эти расходы не включили из-за того, что это приведет к росту тарифов. В результате накопился долг Республики Алтай перед нашей компанией», — говорил он (цитата по «Энергоньюс»).

По его данным, республика обратилась к федеральным властям с просьбой компенсировать этот долг за счет субсидии.

Оксана Павлова