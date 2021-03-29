Экс-губернатор Прикамья назначен управляющим в Европейском банке реконструкции и развития

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего губернатора Пермского края, федерального министра экономического развития Максима Решетникова управляющим от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития. Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. На посту управляющего Максим Решетников сменил помощника президента и бывшего руководителя минэкономразвития РФ Максима Орешкина.

Европейский банк реконструкции и развития был учрежден в 1991 году. Он инвестирует в проекты, которые способствуют переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской деятельности. Как указано на сайте банка, в настоящее время он активно работает в более чем 30 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья и на Западном берегу и в Газе. Акционерами банка являются 69 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.